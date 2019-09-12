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Koruma altındaki kuşları yakalayana 132 bin 416 TL ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 09:39 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, koruma altındaki 115 saka ve 76 florya kuşunu yakalayıp, satmak için İstanbul'a götürmek isteyen C.K.'ye, 132 bin 416 TL para cezası kesti.

Koruma altındaki kuşları yakalayana 132 bin 416 TL ceza

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, koruma altındaki 115 saka ve 76 florya kuşunu yakalayıp, satmak için İstanbul'a götürmek isteyen C.K.'ye, 132 bin 416 TL para cezası kesti.
Ezine ilçesi Geyikli beldesinden Çanakkale merkezine sefer yapan minibüste kuş seslerini duyan kişi, polisi arayıp ihbarda bulundu. Polis ekiplerinin minibüste yaptığı kontrolde, kafeslere konulmuş halde 115 saka ve 76 florya kuşu ele geçirildi. Polis tarafından yapılan tahkikatta, şüpheli C.K.'nin, söz konusu kuşları satmak için İstanbul’a götürdüğü anlaşıldı. Kuşlar, Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne bilgi verildi.
Şube Müdürlüğü Av Koruma- Kontrol ekipleri, C.K.'ye, yasadışı avlanma ve koruma altına alınan kuşları yakaladığı gerekçesiyle 131 bin 130 TL’si tazminat, 1286 TL’si idari para cezası olmak üzere toplamda 132 bin 416 TL ceza kesti.
Yasal işlemlerin ardından el konulan 115 saka ve 76 florya kuşu, Av Koruma- Kontrol ve polis ekiplerince doğaya salındı.

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Koruma altındaki kuşları yakalayana 132 bin 416 TL cezaKoruma altındaki kuşları yakalayana 132 bin 416 TL ceza

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