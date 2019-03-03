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Koruma altındaki oklu kirpinin öldürülmesine inceleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 13:40 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da, yuvasından çıkarılan oklu kirpinin sopayla öldürülmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, inceleme başlatıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan oklu kirpinin öldürülmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye 60 kilometre uzaktaki Aşağıkaracaören Mahallesi'nde bazı kişilerin köpek yardımıyla yuvasından çıkardığı oklu kirpiyi sopayla öldürmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler, olayı gerçekleştirenlerin kimliğinin tespiti ve bu kişilere gerekli cezai işlemlerin uygulanması için inceleme başlattı.

Öte yandan, şahısların, oklu kirpiyi yuvasından çıkarmak için beslenmesi yasak "pitbull" cinsi köpek kullandığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
av koruma altındaki hayvanlar oklu kirpi

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