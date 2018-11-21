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Koruma altındaki 'Şamua'lar sürü halinde görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 14:24 | Son Güncelleme

 TUNCELİ'nin Pülümür ilçesindeki, Munzur Dağları'nın uzantısı Avcı Dağları'nın zirvesine tırmanan dağcılar, koruma altında olan ve nadir görülen çengel boynuzlu dağ keçileri 'Şamua'ları görüntüledi.

Koruma altındaki 'Şamua'lar sürü halinde görüntülendi

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'nin Pülümür ilçesindeki, Munzur Dağları'nın uzantısı Avcı Dağları'nın zirvesine tırmanan dağcılar, koruma altında olan ve nadir görülen çengel boynuzlu dağ keçileri 'Şamua'ları görüntüledi.
Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ile Munzur Adrenalin ve Doğa Sporları Kulübü (MADOSK) üyesi 8 dağcı, Karagöz köyü yakınlarında yer alan Mercan Sıradağları olarak da bilinen Munzur Dağları'nın uzantısı Avcı Dağları'nın zirvesine tırmandı. Dağa 4,5 saatte tırmanan dağcılar, sürü halinde yiyecek aramaya çıkan Şamua'lara rastladı, koruma altındaki keçileri fotoğrafladı. Dağcılar, tırmandıkları iki zirveyi de bu hayvanların isimleriyle adlandırdı. 8 dağcı, 3 bin 110 metre yüksekliğindeki zirveye 'Şamua-1' ve 3 bin 175 metre yüksekliğindeki diğer zirveye ise 'Şamua-2' ismini verdi.
MADOSK Başkan Yardımcısı Mahmut Duymaz, ilk kez tırmandıkları Avcı Dağları'nın zirvelerinde Şamua'ları görünce yaşadıkları heyecanı dile getirerek, "Kayalık sarp alanda yaşamayı seven Türkiye'de koruma altında ve nadiren bulunan çengel boynuzlu keçi türü Şamua sürülerine rastladık. Çok uzak bölgemizde olmalarına rağmen onları görüntülemeyi başardık. Avcı Dağları'nın zirvesinden yamaçlarına doğru inip, yiyecek arıyorlardı" dedi.

FOTOĞRAFLI

Koruma altındaki 'Şamua'lar sürü halinde görüntülendiKoruma altındaki 'Şamua'lar sürü halinde görüntülendiKoruma altındaki 'Şamua'lar sürü halinde görüntülendiKoruma altındaki 'Şamua'lar sürü halinde görüntülendi

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