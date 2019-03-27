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Koruma altındaki tarihi köprü parka taşınacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 17:20 | Son Güncelleme

ORDU'nun Ünye ilçesinde yürütülen yol çalışmaları nedeniyle Atatürk Parkı'na taşınması kararı alınan tarihi taş kemer köprüde söküm işlemi tamamlandı.

Koruma altındaki tarihi köprü parka taşınacak

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- ORDU'nun Ünye ilçesinde yürütülen yol çalışmaları nedeniyle Atatürk Parkı'na taşınması kararı alınan tarihi taş kemer köprüde söküm işlemi tamamlandı. Görevlilerce numaralandırılıp liman bölgesine nakledilen taşların, Koruma Kurulu kararının ardından yeniden parka yerleştirileceği belirtildi.
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye ilçesinde yürütülen yol çalışmaları nedeniyle Gölevi Mahallesi'nde bulunan tarihi taş kemer köprünün taşınması için özel ekip kurdu, çalışma başlattı. Tarihi 1800'lü yıllara dayanan koruma altındaki köprüdeki taşlar numaralandırılarak söküldü. Söküm işleminin ardından taşlar, Ünye Limanı'na nakledilerek koruma altına alındı. Restorasyon projesinin Koruma Kurulunca onaylanmasından sonra tarihi köprünün ilçedeki Atatürk Parkı'na entegre edileceği bildirildi.
Köprünün mevcut yerinden itinalı çalışma sonucu kaldırıldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, onayın ardından tarihi köprünün yeni yerine yerleştirileceğini söyledi. Tekintaş, "Ünye ilçemizde bulunan ve yapımı 1800'lü yıllara dayanan taş köprü, şehrin önemli tarihi varlıkları arasında yer alıyor. İlçede yürütülen yol çalışmaları nedeni ile rölövesi hazırlanan köprünün Koruma Kurulu onayı ile taşıma işlemi başlatıldı. Köprünün üzerinde bulanan toprak dolgu betonarme söküldü. Taş köprü özgün haline getirildikten sonra çevresi temizlendi. Önceden rölövesi yapılan köprüye ait taşların proje üzerinden numaralandırılması yapıldı ve söküm işleminde taşlarda kaybolma ve kırılma olmaması için taş köprünün içi toprak dolgu ile dolduruldu. Sökümü yapılan taş bloklar numara sırasına göre paletlerin üzerine yerleştirildi ve iş makinesi ile taşıma işlemi yapıldı" dedi.

FOTOĞRAFLI

Koruma altındaki tarihi köprü parka taşınacakKoruma altındaki tarihi köprü parka taşınacakKoruma altındaki tarihi köprü parka taşınacakKoruma altındaki tarihi köprü parka taşınacak

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