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Koruma altındaki ters laleleri koparırken görüntülendiler (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 23:20 | Son Güncelleme

3 KİŞİYE TOPLAM 180 BİN 489 TL CEZA Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Ağaçpınar köyünde, koruma altında bulunan ters laleleri koparırken görüntülenen 3 kişinin kimliği Vali Tuncay Sonel'in talimatıyla yapılan çalışma sonucu belirlendi.

3 KİŞİYE TOPLAM 180 BİN 489 TL CEZA
Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Ağaçpınar köyünde, koruma altında bulunan ters laleleri koparırken görüntülenen 3 kişinin kimliği Vali Tuncay Sonel'in talimatıyla yapılan çalışma sonucu belirlendi. Kimlikleri tespit edilen 3 kişiye, Çevre Kanunu'nu ihlalden 60 bin 163'er liradan toplam 180 bin 489 TL idari para cezası uygulandı. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Ovacık ilçemizde koruma altında ve endemik olan, halk tarafından ağlayan gelin olarak bilinen ters laleleri koparan 3 şahıs; Tunceli Valimiz Tuncay Sonel’in aynı gün verdiği talimat üzerine ters laleyi toplayanlar hakkında Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimizin ortak çalışması ile tespit edilmiştir. 2872 Sayılı Çevre Kanununun 9'uncu maddesini ihlal eden kabahatlilere biyolojik çeşitliliği tahrip ettikleri için aynı kanunun 20/k maddesine göre her bir şahsa ayrı ayrı 60 bin 163 TL olmak üzere toplamda 180 bin 489 TL idari para cezası uygulanmıştır."

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