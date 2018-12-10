HABER

Koruma altındaki yaban keçisini avlayan 2 kişi, adli kontrolle serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 10.12.2018 19:41 | Son Güncelleme

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde, nesli tükenmekte olan, koruma altındaki yaban keçisini avladıktan sonra kendilerine engel olmak isteyen köylüyü darp ederek kaçan ve Erzincan'da yakalanan A.A.

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde, nesli tükenmekte olan, koruma altındaki yaban keçisini avladıktan sonra kendilerine engel olmak isteyen köylüyü darp ederek kaçan ve Erzincan'da yakalanan A.A. ve S.Y., 42 bin TL'lik idari para cezası uygulanarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Pülümür ilçesine bağlı Süleymanuşağı köyünde geçen cumartesi kaçak avlanan 2 kişi, nesli tükenmekte olan, koruma altındaki yaban keçisini avladı. İkili, kendilerine engel olmaya çalışan ve cep telefonu kamerasıyla görüntü çeken köy sakinini ise dövüp, cep telefonunu gasp ederek, kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken, gasp edilen cep telefonunu da arazide buldu. Köylünün telefonunu inceleyen ekipler, kaçak avcılardan birinin fotoğrafını gördü. Fotoğraf üzerinden araştırma başlatan jandarma, yaban keçisini avlayanların A.A. ve S.Y. olduğunu belirledi. Erzincan'da oturduğu tespit edilen 2 şüpheli, dün düzenlenen operasyonla yakalanıp, Pülümür İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. A.A. ve S.Y.'ye, Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından 21 biner TL olmak üzere toplam 42 bin TL idari para cezası kesildi. A.A. ile S.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

5 dakikada kötü nefes kokusunu yok ediyor!5 dakikada kötü nefes kokusunu yok ediyor!
Denize düşen emekli doktorun son sözü: Kendi canınızı kurtarınDenize düşen emekli doktorun son sözü: Kendi canınızı kurtarın
Düğün hazırlığı yapan Bizar, kalp krizinden öldüDüğün hazırlığı yapan Bizar, kalp krizinden öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini

Merkez bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! İstanbul'da ise...

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! İstanbul'da ise...

Gece avlandığı için görüntülenmesi çok zor! Türkiye'de görüntülendi

Gece avlandığı için görüntülenmesi çok zor! Türkiye'de görüntülendi

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde Ali İhsan Varol'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme!

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde Ali İhsan Varol'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme!

Bursa'daki hastanede inanılmaz olay! Doktorun isteği şoke etti

Bursa'daki hastanede inanılmaz olay! Doktorun isteği şoke etti

Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum'dan Fenerbahçe için şok sözler: FETÖ faşistlerinin...

Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum'dan Fenerbahçe için şok sözler: FETÖ faşistlerinin...

İlginizi Çekebilir

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Bursa'daki hastanede inanılmaz olay! Doktorun isteği şoke etti

Doktorun isteği şoke etti

Osmanlı Paşası'nın torunu, müze geliriyle sokak kedilerini doyuruyor

Osmanlı Paşası'nın torunu, müze geliriyle sokak kedilerini doyuruyor

Gece avlandığı için görüntülenmesi çok zor! Türkiye'de görüntülendi

Böylesi ilk kez oldu! Arabanın önünden yavaş ve sakince geçti

Böcekler EXPO 2023'e 'uğur' getirecek

Böcekler EXPO 2023'e 'uğur' getirecek

Korkunç ifadeler: Oğluna cinsel istismarda bulunması için...

Korkunç ifadeler: Oğluna cinsel istismarda bulunması için...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.