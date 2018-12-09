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Koruma altındaki yaban keçisini avlayanlar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.12.2018 16:45 | Son Güncelleme

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde, nesli tükenmekte olan, koruma altındaki yaban keçisini avladıktan sonra kaçan A.A.

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde, nesli tükenmekte olan, koruma altındaki yaban keçisini avladıktan sonra kaçan A.A. ve S.Y., jandarma ekiplerince Erzincan'da yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişiye, toplam 42 bin liralık idari para cezası kesildi.

Olay, dün, Pülümür ilçesine bağlı Süleymanuşağı köyünde meydana geldi. Kaçak 2 avcı, nesli tükenmekte olan, koruma altındaki yaban keçisini avladı. İkili, kendilerine engel olmaya çalışan ve cep telefonu kamerasıyla görüntü çeken köy sakinini dövüp, cep telefonunu gasbederek, kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken, gasbedilen cep telefonunu arazide buldu. Köylünün telefonunu inceleyen ekipler, kaçak avcılardan birinin fotoğrafını gördü. Fotoğraf üzerinden araştırma başlatan jandarma ekipleri, yaban keçisini avlayanların A.A. ve S.Y. olduğunu belirledi. Erzincan'da oturduğu tespit edilen kaçak avcılar, düzenlenen operasyonla yakalanıp, Pülümür İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. A.A. ve S.Y.'ye, Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce toplam 42 bin liralık idari para cezası kesildi. A.A. ile S.Y.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

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