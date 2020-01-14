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  4. Koruma altındaki yaban keçisini avlayıp kafasını kesen 4 kişiye 33 bin 964 lira ceza

Koruma altındaki yaban keçisini avlayıp kafasını kesen 4 kişiye 33 bin 964 lira ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 01:06 | Son Güncelleme

Isparta’da koruma altındaki dağ keçisini avlayan 4 kişiye toplam 11 bin 324 lira kaçak avlanma, avlandıktan sonra başı kesilen 1 yavru yaban keçisi için de 22 bin 660 lira tazminat olmak üzere, toplam 33 bin 984 lira ceza kesildi.Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6.

Isparta’da koruma altındaki dağ keçisini avlayan 4 kişiye toplam 11 bin 324 lira kaçak avlanma, avlandıktan sonra başı kesilen 1 yavru yaban keçisi için de 22 bin 660 lira tazminat olmak üzere, toplam 33 bin 984 lira ceza kesildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Isparta’nın Sütçüler ilçesinde, devlet avlağında koruma altındaki yaban keçisinin avlandığı bilgisine ulaşan DKMP Eğirdir Şefliği ile Jandarma ekipleri harekete geçti.
Jandarma ile birlikte hareket eden DKMP ekipleri, Sütçüler Çandır’daki Yazılıkaya Devlet Avlağı’ndan gelen silah sesi sonrasında bölgeye gittikleri, içerisinde 4 kişinin bulunduğu bir aracın hızla uzaklaştığını fark etti. Ekiplerin takibi sonucu söz konusu araç bir işyeri önünde yakalandı.
Yakalanan araç içindeki 4 şahıs ile birlikte, yapılan aramalarda 1 adet av tüfeği, 1 adet kafası kesik vaziyette yaban keçisi yavrusu ele geçirildi.
Ekipler tarafından, yakalanan 4 kişiden her birine 2 bin 831’er lira olmak üzere, toplam 11 bin 324 lira kaçak avlanma cezası, vurulan yavru keçi için ise ayrıca 22 bin 660 lira tazminat olmak üzere toplam 33 bin 984 lira cezai işlem uygulandı.
DKMP ekipleri tarafından yapılan bilgilendirmede, “Doğa Koruma ve Kontrol ekiplerimiz kaçak avcılıkla mücadele için 7/24 hizmet vermeye devam etmektedir” denildi.

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