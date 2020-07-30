Koruma altındaki yaşam alanında dağ gorilini öldürdü, 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Uganda'da Rafiki adlı dağ gorilini öldürmekten suçlu bulunan bir kişi 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Felix Byamukama adlı kişi, koruma altındaki yaşam alanına girerek 25 yaşındaki gorili öldürdüğünü itiraf etti.

Uganda Yaban Hayatı İdaresi'ne (UWA) göre Byamukama daha önce, gorilin kendisine saldırdığını ve kendini korumak için hayvanı öldürmek zorunda kaldığını söylemişti.

17 dağ gorilinin lideri olduğu belirtilen Rafiki 1 Haziran'da kaybolmuş, ertesi gün kanlar içindeki cesedi bulunmuştu.

Otopsi sonunda, Rafiki'nin iç organlarının kesici bir aletle delindiği belirlenmişti.

Byamukama ise yakınlardaki bir köyde av silahlarıyla yakalanmıştı.

Olayla ilgili olarak üç kişi daha yargılanıyor.

'Adalet yerini buldu'

UWA'dan yapılan açıklamada, Byamukama'nın hapis cezasıyla "adaletin yerini bulduğu" belirtildi. UWA'dan Bashir Hangi, "Rafiki insanlara alışık bir gorildi. Ölümünden sonralideri olduğu grup parçalanabilir. Liderliği yabandaki başka bir gümüş sırtlı goril ele geçirebilir ve bu durumda goriller insanlara yaklaşmaktan vazgeçebilir" dedi.

Uganda, Ruanda ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yaşayan ve sayıları 1000'e kadar düşen dağ gorilleri nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvanlar arasında.

