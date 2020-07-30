HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koruma altındaki yaşam alanında dağ gorilini öldürdü, 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Koruma altındaki yaşam alanında dağ gorilini öldürdü, 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı

30.07.2020 12:29 | Son Güncelleme

Uganda'da Rafiki adlı dağ gorilini öldürmekten suçlu bulunan bir kişi 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Felix Byamukama adlı kişi, koruma altındaki yaşam alanına girerek 25 yaşındaki gorili öldürdüğünü itiraf etti.

Koruma altındaki yaşam alanında dağ gorilini öldürdü, 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Uganda'da Rafiki adlı dağ gorilini öldürmekten suçlu bulunan bir kişi 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Felix Byamukama adlı kişi, koruma altındaki yaşam alanına girerek 25 yaşındaki gorili öldürdüğünü itiraf etti.

Uganda Yaban Hayatı İdaresi'ne (UWA) göre Byamukama daha önce, gorilin kendisine saldırdığını ve kendini korumak için hayvanı öldürmek zorunda kaldığını söylemişti.

17 dağ gorilinin lideri olduğu belirtilen Rafiki 1 Haziran'da kaybolmuş, ertesi gün kanlar içindeki cesedi bulunmuştu.

Otopsi sonunda, Rafiki'nin iç organlarının kesici bir aletle delindiği belirlenmişti.

Byamukama ise yakınlardaki bir köyde av silahlarıyla yakalanmıştı.

Olayla ilgili olarak üç kişi daha yargılanıyor.

'Adalet yerini buldu'

UWA'dan yapılan açıklamada, Byamukama'nın hapis cezasıyla "adaletin yerini bulduğu" belirtildi. UWA'dan Bashir Hangi, "Rafiki insanlara alışık bir gorildi. Ölümünden sonralideri olduğu grup parçalanabilir. Liderliği yabandaki başka bir gümüş sırtlı goril ele geçirebilir ve bu durumda goriller insanlara yaklaşmaktan vazgeçebilir" dedi.

Uganda, Ruanda ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yaşayan ve sayıları 1000'e kadar düşen dağ gorilleri nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvanlar arasında.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Boşanmadan başkasının kollarında! Boşanmadan başkasının kollarında!
Önlemlerin gölgesinde en sakin hac!Önlemlerin gölgesinde en sakin hac!
Ayasofya Camii açılışında hangi yollar trafiğe kapatılacak? Ayasofya Camii açılışında hangi yollar trafiğe kapatılacak?

En Çok Okunan Haberler

Kurban Bayramı öncesi Türkiye genelinde eş zamanlı dev uygulama

Kurban Bayramı öncesi Türkiye genelinde eş zamanlı dev uygulama

Üniversitede skandal: Cinsel ilişki karşılığında not veriyormuş

Üniversitede skandal: Cinsel ilişki karşılığında not veriyormuş

Sevgilisiyle dudak dudağa yakalandı!

Sevgilisiyle dudak dudağa yakalandı!

Sitem dolu ayrılık açıklaması: Mahremiyetimize...

Sitem dolu ayrılık açıklaması: Mahremiyetimize...

Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez gözaltına alındı

Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez gözaltına alındı

İlhan Kesici cumhurbaşkanı adayı mı olacak?

İlhan Kesici cumhurbaşkanı adayı mı olacak?

İlginizi Çekebilir

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Seks partisine katılmak isteyenlere önce koronavirüs testi

Seks partisine katılmak isteyenlere önce koronavirüs testi

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Diğer Haberler
İngiltere'de ikinci dalga alarmı: Gerekirse yeniden karantina!

İngiltere'de ikinci dalga alarmı: Gerekirse yeniden karantina!

Önlemlerin gölgesinde en sakin hac!

Önlemlerin gölgesinde en sakin hac!

AB'den Cezayir'e seyahat yasağı

AB'den o ülkeye seyahat yasağı

8 katlı binadan atladı, hayatta kaldı!

8 katlı binadan atladı, hayatta kaldı!

Rusya’da boksörlerin kavgasını ayırmak isteyen adam aldığı yumruk darbeyle öldü

Boksörlerin kavgasını ayırmak isterken canından oldu

En az 10 bin yıllık mamut iskeleti bulundu

En az 10 bin yıllık mamut iskeleti bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.