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Koruma kararı aldırdığı eski sevgilisi kapıya gelince bıçaklayarak öldürdü -1

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 20:10 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, güzellik uzmanı Gülistan K.

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, güzellik uzmanı Gülistan K. (38), 3 ay önce ayrıldığı ve kendisini tehdit ettiği için öldürülme korkusuyla şikayetçi olup, koruma kararı aldırdığı erkek arkadaşı Aydın Ergül'ü (35) evinin önünde çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 09.00 sıralarında, Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. Güzellik merkezinde çalışan, daha önce eşinden boşanan 3 çocuk annesi Gülistan K., 3 ay önce ayrıldığı erkek arkadaşı Aydın Ergül'ün peşini bırakmadığını ve sürekli tehdit ettiğini belirterek, polise şikayette bulundu. Koruma kararı aldıran Gülistan K., bu sabah iş yerine gitmek için evden çıktığında apartmanın önünde Aydın Ergül ile karşılaştı. Gülistan K., yaşanan tartışmanın ardından Ergül'ü göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ergül, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Gülistan K. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Gülistan K.'nin dün gece, eve zorla girmeye çalıştığı gerekçesiyle Aydın Ergül'ü polise şikayet ettiği, polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle Ergül'ün kaçtığı öğrenildi. Ergül'ün, daha önce de evinin önüne gittiği Gülistan K.'yi bıçakla yaraladığı iddia edilirken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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