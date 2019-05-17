HABER

Koruma kararı aldırdığı eski sevgilisi kapıya gelince bıçaklayarak öldürdü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 21:56 | Son Güncelleme

YEREL TV'YE YAŞADIKLARINI ANLATMIŞ Denizli'de, 3 ay önce ayrıldığı erkek arkadaşı Aydın Ergül'ü (35) bıçaklayarak öldüren Gülistan K.'nin (38), cinayetten 1 gün önce, kentteki yerel televizyon kanalı DRT'ye konuşarak, yaşadıklarını anlattığı ortaya çıktı.

YEREL TV'YE YAŞADIKLARINI ANLATMIŞ

Denizli'de, 3 ay önce ayrıldığı erkek arkadaşı Aydın Ergül'ü (35) bıçaklayarak öldüren Gülistan K.'nin (38), cinayetten 1 gün önce, kentteki yerel televizyon kanalı DRT'ye konuşarak, yaşadıklarını anlattığı ortaya çıktı. 16 yaşında evlendirildiğini ve sonrasında boşanma sürecinin oldukça zor geçtiğini belirten Gülistan K., boşandıktan sonra ise ailesinin yaptığı baskılardan ve töre cinayetinden korkup kaçarak, Denizli'ye geldiğini söyledi. Aydın Ergül'le 4 yıl önce tanıştığını, Ergül'ün 1 yıl önce uyuşturucu kullanmaya başladığını, sonrasında şiddet gördüğünü öne süren Gülistan K., ayrılmak isteyince işlerin daha da zorlaştığını ifade etti. Ergül'ü başkalarıyla ilişki yaşadığını, bunu öğrendiğini anlayınca da kendisini 3 kez bıçaklayıp öylece bıraktığını anlattı. Bu yaşananlar sonrası polise şikayete gittiğini söyleyen Gülistan K., bunun üzerine Ergül'ün kendisini tehdit etmeye başladığını belirtti.

'BUNLAR BENİM SON ÇIĞLIKLARIM, SON DİRENİŞLERİM'

Polis merkezleri ile savcılıkta 15'e yakın şikayeti bulunduğunu belirten Gülistan K., "Sonuç olarak gördüm ki artık bunlar benim son çığlıklarım, son direnişlerim. Sürekli her gördüğü yerde darp ediyor, evime zorla girmeye kalkıyor. En son evime zorla girdiğinde ben kendisiyle yine bir ölüm kalım savaşı verdim. İmdadıma komşularım yetişti. Bu kişinin bu kadar rahat olmasının sebebi ise ifadesinin alınıp tekrar serbest bırakılması oldu. 'Nasıl olsa bana bir şey yapılmıyor' diye! Ben bir şey yapılmadığını düşünmüyorum. En sonunda bir şey yapılacak inanıyorum. Sadece çok geç olmadan bir şey yapılsın istiyorum. Geçen her bir dakika benim aleyhime işliyor" diye konuştu.

Birçok kurumdan destek istediğini söyleyen Gülistan K., devletin arkasında durduğunu hissetmek istediğini de açıklamalarına ekledi. Umutlarının tükendiğini vurgulayan Gülistan K., yaptığı açıklamanın sonunda, "Sadece adaletin bir an önce yerini bulmasını istiyorum. Korunmam var. Ben o korunmanın büyük bir şey olduğunu sanıyordum ama değilmiş" dedi.

Öte yandan, olay sonrası gözaltına alınan Gülistan K., emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Kayıp muhabiri arama çalışmalarında suya kapılarak şehit olan askerler dereden çıkartıldıKayıp muhabiri arama çalışmalarında suya kapılarak şehit olan askerler dereden çıkartıldı
Kırıkkale'de traktör ile 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralıKırıkkale'de traktör ile 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Bekçiler şüphelendi, özel tim sevk edildi! 8 saat sürdü

Bekçiler şüphelendi, özel tim sevk edildi! 8 saat sürdü

CHP'nin seçmen verileri iddiasına Bakan Soylu'dan jet yanıt

CHP'nin seçmen verileri iddiasına Bakan Soylu'dan jet yanıt

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

YSK’nın gerekçeli kararı pazartesi açıklaması bekleniyor

YSK’nın gerekçeli kararı pazartesi açıklaması bekleniyor

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

İnternette kurutulmuş deniz canlıları satışına tepki

İnternette kurutulmuş deniz canlıları satışına tepki

Maganda kurşunu ile ölüm davasında mahkeme kararını verdi

Maganda kurşunu ile ölüm davasında mahkeme kararını verdi

Zonguldak'ta kızına şiddet uygulayan anne hakkında mahkemeden karar

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Kocasını öldüren İpek'e 'tahrik ve iyi hal' indirimiyle 18 yıl 4 ay hapis

Günlerce konuşulmuştu! Karar çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.