Koruma kararı aldırdığı eski sevgilisi kapıya gelince bıçaklayarak öldürdü (2)

Denizli'de, 3 ay önce ayrıldığı erkek arkadaşı Aydın Ergül'ü (35) bıçaklayarak öldüren Gülistan K.'nin (38), cinayetten 1 gün önce, kentteki yerel televizyon kanalı DRT'ye konuşarak, yaşadıklarını anlattığı ortaya çıktı. 16 yaşında evlendirildiğini ve sonrasında boşanma sürecinin oldukça zor geçtiğini belirten Gülistan K., boşandıktan sonra ise ailesinin yaptığı baskılardan ve töre cinayetinden korkup kaçarak, Denizli'ye geldiğini söyledi. Aydın Ergül'le 4 yıl önce tanıştığını, Ergül'ün 1 yıl önce uyuşturucu kullanmaya başladığını, sonrasında şiddet gördüğünü öne süren Gülistan K., ayrılmak isteyince işlerin daha da zorlaştığını ifade etti. Ergül'ü başkalarıyla ilişki yaşadığını, bunu öğrendiğini anlayınca da kendisini 3 kez bıçaklayıp öylece bıraktığını anlattı. Bu yaşananlar sonrası polise şikayete gittiğini söyleyen Gülistan K., bunun üzerine Ergül'ün kendisini tehdit etmeye başladığını belirtti.

Polis merkezleri ile savcılıkta 15'e yakın şikayeti bulunduğunu belirten Gülistan K., "Sonuç olarak gördüm ki artık bunlar benim son çığlıklarım, son direnişlerim. Sürekli her gördüğü yerde darp ediyor, evime zorla girmeye kalkıyor. En son evime zorla girdiğinde ben kendisiyle yine bir ölüm kalım savaşı verdim. İmdadıma komşularım yetişti. Bu kişinin bu kadar rahat olmasının sebebi ise ifadesinin alınıp tekrar serbest bırakılması oldu. 'Nasıl olsa bana bir şey yapılmıyor' diye! Ben bir şey yapılmadığını düşünmüyorum. En sonunda bir şey yapılacak inanıyorum. Sadece çok geç olmadan bir şey yapılsın istiyorum. Geçen her bir dakika benim aleyhime işliyor" diye konuştu.

Birçok kurumdan destek istediğini söyleyen Gülistan K., devletin arkasında durduğunu hissetmek istediğini de açıklamalarına ekledi. Umutlarının tükendiğini vurgulayan Gülistan K., yaptığı açıklamanın sonunda, "Sadece adaletin bir an önce yerini bulmasını istiyorum. Korunmam var. Ben o korunmanın büyük bir şey olduğunu sanıyordum ama değilmiş" dedi.

Öte yandan, olay sonrası gözaltına alınan Gülistan K., emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

