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Korumalı işyerlerine 1 milyon 34 bin TL ödenek! Destek tutarı bu yıl artırılmıştı, Bakan Göktaş paylaştı

25.08.2023 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşların özel sektörde istihdamının desteklenmesi amacıyla korumalı işyerlerine yapılan yardım hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan açıklama geldi. Bakan Göktaş, bu kapsamda geçtiğimiz yıl 1 milyon 34 bin TL ödenek aktarıldığını bildirdi. Göktaş ayrıca korumalı işyerlerine verilen destek tutarının bu yıl 2.811 TL’ye yükseldiğini kaydetti.

Korumalı işyerlerine 1 milyon 34 bin TL ödenek! Destek tutarı bu yıl artırılmıştı, Bakan Göktaş paylaştı

Bakan Göktaş, bakanlık olarak engellilerin istihdam imkanlarını artıracak çalışmalar yürüttüklerini belirterek, engelli vatandaşların üretken, bağımsız bireyler olarak toplumsal hayata katılımını destekleyen politikalar kapsamında 2016 yılında korumalı işyerleri modelinin hayata geçirildiğini hatırlattı.

Bakanlığın sadece mali olarak değil teknik açıdan da desteklediği, çalışma ortamlarının engellilerin ihtiyaçlarına göre özel olarak düzenlendiği korumalı işyerlerinde en az yüzde 40 oranında zihinsel veya ruhsal engelli bireylerin çalışabildiğini söyleyen Göktaş, söz konusu işyerlerinin devlet desteği alabilmesi için belirtilen özelliklere sahip asgari 5 engelli bireyi istihdam etmesi gerektiğini ifade etti.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Korumalı işyerleri, zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşlarımızın özel sektör ile iş birliğinde ilgi, yetenek ve becerilerine odaklanarak istihdam edilmelerini ve uzun süreli iş hayatında kalmalarını sağlıyor. En az 5 zihinsel veya ruhsal engelli bireyin çalıştığı ve engelli bireylerin sayısının toplam çalışan sayısına oranı yüzde 50’den az olmayan işyerinin işvereni, korumalı işyeri statüsünü kazanmak için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze başvuruda bulunabiliyor.”

DESTEK 2.811 TL'YE YÜKSELDİ

Bakan Göktaş, Bakanlık olarak 2022 yılında korumalı işyerlerine her bir engelli çalışanı için aylık 1.840 TL destek sağlarken, 2023 yılında bu desteği 2.811 TL’ye yükselttiklerini kaydederek, “Bakanlığımız tarafından geçtiğimiz yıl zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşlarımızın özel sektörde istihdamını desteklemek amacıyla korumalı işyerlerine 1 milyon 34 bin TL ödenek aktardık. Korumalı işyerlerinin kurulmaya başlandığı 2016 yılından bugüne kadar ise bu işyerlerinde çalışan engelli bireyler için toplam 3 milyon 965 bin TL destekte bulunduk.” dedi.

KORUMALI İŞ YERİ NEDİR?

Korumalı İş Yeri; açık işgücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engelli bireylere istihdam oluşturmak amacıyla devlet tarafından teknik ve mali yönden desteklenen ve çalışma ortamı özel olarak düzenlenen işyeri olarak tanımlanıyor. Korumalı işyerlerinde; en az yüzde 40 oranında zihinsel veya ruhsal engeli olanlar çalışabiliyor. Korumalı işyerinde belirtilen özelliklere sahip en az 5 engelli bireyin çalışması gerekiyor.

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