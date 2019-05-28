"Korumanın başkenti"nde müze sayısı artacak

ERSİN TURAN - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "korumanın başkenti" unvanıyla anılan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki olan müze sayısı yapılan restorasyonlarla 4'e çıkarılacak.

Tarihi ilçede, "kale" olarak adlandırılan tepeye 1904-1906 yıllarında Hükümet Konağı olarak yaptırılan, 19 Ocak 1976'da çıkan yangın sonucu kullanılmaz hale gelen ve daha sonra restore edilerek 2007'de açılan Kent Tarihi Müzesi ile 19. yüzyılda yapılan, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Safranbolu'nun Korunması ve Sağlıklaştırılması Projesi" kapsamında 1979'da kamulaştırılıp restore edilen Kaymakamlar Evi, müze olarak turistlere hizmet veriyor.

İlçedeki müze sayısının artırılması amacıyla başlatılan çalışma kapsamında, Kent Tarihi Müzesi ile Saat Kulesi ve tarihi cezaevi de Kültür ve Turizm Bakanlığına devredildi. Devredilen binalarla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılacak restorasyon çalışmasıyla bu alanda etnografya ve arkeoloji müzeleri açılacak.

İlçede, Sultan 2. Abdülhamid tarafından 1909 yılında "rüştiye" olarak yaptırılan Tarihi Çarşı bölgesindeki binada da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından restorasyon çalışması başlatıldı. Restorasyonun tamamlanmasının ardından uzun süre okul olarak kullanılan tarihi bina da bir başka müzeye dönüştürülecek.