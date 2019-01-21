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"Korumanın başkenti"ne rekor ziyaretçi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 12:22 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "korumanın başkenti" unvanıyla anılan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, geçen yıl 1 milyon 263 bin ziyaretçiyi ağırladı - Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak da adlandırılan ilçede konaklayan yabancı turist sayısı, 2018'de, önceki yıla göre yüzde 67 arttı - Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer: - "Safranbolu, otelleriyle, konaklarıyla, hanları ve hamamlarıyla, kanyonlarıyla, cam terasıyla, mağarasıyla, gölleriyle, olmazsa olmaz Tarihi Çarşısı ile yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamaya her zaman hazır"

ERSİN TURAN - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "korumanın başkenti" unvanıyla anılan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, geçen yıl 1 milyon 263 bin 368 ziyaretçi sayısıyla rekora imza attı.

Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak da adlandırılan, o dönemden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran ilçe, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu'da, geçen yıl turist sayısı, önceki seneye göre yüzde 14 artarak, 1 milyon 263 bin 368 oldu. İlçe bugüne kadarki en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı.

Geçen yıl Safranbolu'da konaklayan yerli ve yabancı turist sayısı da 315 bin 842 olarak kayıtlara geçti. İlçe, 218 bin 584 yerli, 97 bin 258 yabancı konaklamalı turisti ağırladı. Safranbolu'da konaklayan yabancı turist sayısı, 2018'de, önceki yıla göre yüzde 67 arttı.

İlçeyi geçen yıl 52 bin 320 Çinli, 31 bin 146 Tayvanlı ziyaret ederken, bunları sırasıyla ABD, Suudi Arabistan, Singapur, Almanya, Malezya, Endonezya, Japonya ve Tayland vatandaşları izledi.

- Her yerden turist geliyor

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin, turizm ivmesini her geçen gün artırdığını söyledi.

İlçenin 3 bin 500 yatak kapasitesi bulunduğunu anlatan Ürkmezer, şunları kaydetti:

"Yerli ve yabancı turistlerce özellikle tatil sezonlarında bunun doldurulduğunu görüyoruz. Safranbolu'da ilkbahar ve yaz en başta gelen turizm sezonu ama sonbahar, ormanları, kanyonları, doğal güzellikleriyle beraber Safranbolu'ya ismini veren safranın hasat zamanı. Fotoğraf tutkunları bu hasadı görmek istiyor. Bunun için Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinden yerli ve yabancı misafirlerimiz bölgeye geliyor."

Ürkmezer, kış aylarında da yılbaşı, sömestir tatili başta olmak üzere kar yağışının ardından Safranbolu'yu görmeye gelenlerin bulunduğunu dile getirdi.

Safranbolu'da yabancı turist potansiyeline bakıldığında daha çok Uzak Doğuluların başı çektiğini vurgulayan Ürkmezer, ilçenin UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer almasının bunda etkili olduğunu belirtti.

Güvenli, huzurlu, temiz ve iyi mal üretiminin olduğu bir Safranbolu için ellerinden geleni yaptıklarını bildiren Ürkmezer, şunları kaydetti:

"Sadece tatil günlerinde değil, yılın 365 gününde yerli ve yabancı misafirlerimizi Safranbolu'da ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Safranbolu, otelleriyle, konaklarıyla, hanları ve hamamlarıyla, kanyonlarıyla, cam terasıyla, mağarasıyla, gölleriyle, olmazsa olmaz Tarihi Çarşısı ile yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamaya her zaman hazır."

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Ürkmezer Karabük Safranbolu turist

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