"Korumanın başkenti"ne rekor ziyaretçi

ERSİN TURAN - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "korumanın başkenti" unvanıyla anılan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, geçen yıl 1 milyon 263 bin 368 ziyaretçi sayısıyla rekora imza attı.

Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak da adlandırılan, o dönemden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran ilçe, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu'da, geçen yıl turist sayısı, önceki seneye göre yüzde 14 artarak, 1 milyon 263 bin 368 oldu. İlçe bugüne kadarki en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı.

Geçen yıl Safranbolu'da konaklayan yerli ve yabancı turist sayısı da 315 bin 842 olarak kayıtlara geçti. İlçe, 218 bin 584 yerli, 97 bin 258 yabancı konaklamalı turisti ağırladı. Safranbolu'da konaklayan yabancı turist sayısı, 2018'de, önceki yıla göre yüzde 67 arttı.

İlçeyi geçen yıl 52 bin 320 Çinli, 31 bin 146 Tayvanlı ziyaret ederken, bunları sırasıyla ABD, Suudi Arabistan, Singapur, Almanya, Malezya, Endonezya, Japonya ve Tayland vatandaşları izledi.