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Korumaya alınan mezarlıkta tutanakla geçici defin

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 14:31 | Son Güncelleme

ANKARA'da yaşamını yitiren Cemil Iğdız'ın yakınları, Ordu'ya getirdikleri cenazeyi dedelerinin de mezarlarının yer aldığı, Altınordu ilçesindeki Eskipazar Mezarlığı'nda toprağa vermek istedi.

Korumaya alınan mezarlıkta tutanakla geçici defin

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ANKARA'da yaşamını yitiren Cemil Iğdız'ın yakınları, Ordu'ya getirdikleri cenazeyi dedelerinin de mezarlarının yer aldığı, Altınordu ilçesindeki Eskipazar Mezarlığı'nda toprağa vermek istedi. Daha önce köy tüzel kişiliğinin olan mezarlıkta, çevresindeki tarihi yapılar nedeniyle geçen yıl Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce korumaya alındığı gerekçesiyle defne izin verilmedi. Koruma kararından habersiz aile ile görevliler arasında tartışma çıktı. Aile defin konusunda ısrarcı olunca tutanak tutularak, cenazenin geri alınmak üzere geçici gömülmesine izin verildi.
Ankara'da yaşayan Cemil Iğdız, önceki gün hayatını kaybetti. Iğdız'ın cenazesi, yakınları tarafından alınıp, Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Eskipazar Mahallesi'ne getirildi. Eskipazar Mezarlığı'nda mezar yeri kazmaya başlayan yakınları, öğle vakti cenazeyi toprağa vermek istedi. Bu sırada mezarlığa, jandarma ve belediye görevlileri geldi. Görevliler, daha önce köy tüzel kişiliğinin olan mezarlığın, çevresindeki tarihi yapılar nedeniyle geçen yıl Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce korumaya alındığını belirterek, defne izin vermedi.
Bu karardan habersiz olduklarını belirten aile, görevlilere tepki gösterdi. Iğdız'ın yakınları ile görevliler arasında tartışma çıkınca tutanak tutulup, cenazenin geri alınmak üzere geçici gömülmesine izin verildi.
'ANAMIN, BABAMIN YANINA GÖMÜLMEYİP, NEREYE GÖMÜLECEĞİM?'
Cemil Iğdız'ın yakını Cemil Hancı, cenazeyi ortada kalmaması için geçici olarak defnettiklerini ve geri almak üzere tutanak imzalamak zorunda kaldıklarını belirterek, "Anam, babam, kardeşlerimin mezarları hep burada. Benim ölüm nereye konulacak? Ailem hep burada. Burası Vakıflar'a geçmiş. Ben anamın, babamın yanına gömülmeyip, nereye gömüleceğim? Cenaze Ankara'dan geldi, mecburen imza attık. Yazık, günah değil mi? İzin alınana kadar geçici olarak defin yaptık. Daha sonra geri çıkarmak için tutanakla imza attık. Başka yer bulunca cenazeyi tekrar alacağız. Bu şekilde imza attık" dedi.

FOTOĞRAFLI

Korumaya alınan mezarlıkta tutanakla geçici definKorumaya alınan mezarlıkta tutanakla geçici definKorumaya alınan mezarlıkta tutanakla geçici definKorumaya alınan mezarlıkta tutanakla geçici defin

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