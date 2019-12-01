Korumaya alınan yaban keçisi sayısı, 16 yılda ikiye katladı

Andaç ARSLANPAY/ÇAMARDI (Niğde), (DHA)- NİĞDE'nin Çamardı ilçesinde koruma altına alınan yaban keçisi sayısı 16 yılda, 700'den, 1400'e çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından, yaban hayatı türlerinin daha iyi korunması ve geliştirilmesinin yanı sıra türlerin yaşama ortamlarının iyileştirilmesi gibi amaçlarla oluşturulan yaban hayatı geliştirme sahalarına (YHGS) kurulan kameralar, yaban keçilerini görüntüledi. Çamardı ilçesinde Demirkazık, Pınarbaşı ve Çukurbağ köylerini kapsayan bölgede 2005 yılında yaban hayatı geliştirme sahası ilan edilmeden önce nesli neredeyse tükenme noktasına gelen yaban keçilerinin sayısında hızlı bir artış yaşandığı görüldü. 2003 yılında 700 civarında olan yaban keçisi sayısının, geçen 16 yılda 1400'lere kadar ulaştığı belirtildi.

DKMP Genel Müdürlüğü tarafından, yaban hayatı izleme ve takip çalışmaları kapsamında kameralara yansıyan görüntülerin koruma çalışmalarının başarıya ulaştığının görülmesi bakımından büyük önem taşıdığı belirtildi.

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