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Korunan alanlar engelsiz alanlara dönüşüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 09:53 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, korunan alanlarda inşa edilen yapı ve tesisleri engelli ve yaşlıların rahatlıkla kullanabileceği konseptte tasarlıyor.Her insanın bir engelli adayı olduğu gerçeğinden hareketle görme, işitme ve fiziki engelli vatandaşların hayatın bütün alanlarındaki hak ve hizmetlere ulaşabilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü alanları planlarken bu alanların her kesim açısından erişilebilir olmasına gayret ediyor.

Korunan alanlar engelsiz alanlara dönüşüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, korunan alanlarda inşa edilen yapı ve tesisleri engelli ve yaşlıların rahatlıkla kullanabileceği konseptte tasarlıyor.
Her insanın bir engelli adayı olduğu gerçeğinden hareketle görme, işitme ve fiziki engelli vatandaşların hayatın bütün alanlarındaki hak ve hizmetlere ulaşabilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü alanları planlarken bu alanların her kesim açısından erişilebilir olmasına gayret ediyor. Korunan alanlarda inşa edilen yapı ve tesisler engelli ve yaşlı vatandaşların rahatlıkla kullanabileceği bir konseptte tasarlanıyor.

Türkiye’nin ilk engelsiz kuş gözlem kulesi Hersek
Geçtiğimiz yıl Hersek Lagünü Ekoturizm Projesi kapsamında DKMP Genel Müdürlüğünce yapılan yatırımla ülkemizin ilk Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi tamamlandı. 21 metre yüksekliğinde olan kuleye hem tekerlekli sandalye kullanan kişiler, hem çocukları ile alanı ziyaret edenler hem de yaşlı vatandaşlar rahatlıkla erişerek kuşları gözlemleyebiliyor. Hersek Lagünü Sulak Alanı Geliştirme Projesi kapsamında yer alan gözlem kulesinin yanı sıra alanda kır kahvesi, botanik bahçesi, kanatlı müdahale merkezi, yürüyüş yolları gibi tesisler de “erişilebilir” olacak şekilde projelendirildi.

Çamkoru Türkiye’nin ilk engelsiz tabiat parkı olacak
DKMP Genel Müdürlüğü, Ankara’da yer alan Çamkoru Tabiat Parkı’nı da Türkiye’nin ilk engelsiz tabiat parkı yapmak için çalışmalara başladı. Alanda yapılacak tabelalar, hediyelik eşya stantları, flora ve fauna tanıtım alanları, çocuk oyun alanları, gözlem platformu, iskele ve piknik alanları gibi pek çok yapı engelli dostu olacak. Türkiye’nin ilk engelsiz tabiat parkı olacak olan Çamkoru Tabiat Parkı’ndan sonra bu uygulamanın örneklerini diğer korunan alanlarda da görmek mümkün olacak.
“Erişilebilir Korunan Alan” projelerinde hedef, toplumun tüm kesimi için hayatın kolaylaştırıcı olabilmesi ve çeşitli sebeplerle kısıtlılıkları olan bireylerin o kısıtlamaları hissetmeden özgürce doğada vakit geçirebilmesini sağlamak.

Korunan alanlar engelsiz alanlara dönüşüyor

Korunan alanlar engelsiz alanlara dönüşüyor

Korunan alanlar engelsiz alanlara dönüşüyor

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