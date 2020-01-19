Korunan alanlara inşa edilen 519 kaçak yapı yıkıldı

ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca korunan alanlarda yapılan denetimlerde tespit edilen "İmar Barışı"na aykırı 4 bin 333 kaçak yapıdan şimdiye kadar 519'u yıkıldı.

AA muhabirinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Türkiye'de 18 özel çevre koruma bölgesi ve 2 bin 574 doğal sit alanı bulunuyor.

Çeşitli kanunlar ve yönetmelikler ile koruma altına alınan ve özel hükümler ile yönetilen bu alanların biyolojik çeşitliliğinin, doğal kaynaklarının ve bunlarla ilgili kültürel kaynak değerlerinin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için çalışma yürütülüyor.

Bakanlık tarafından korunan alanlarda sık sık denetimler yapılıyor ve kaçak yapılar tespit edilerek gerekli adli ve idari yaptırımlar uygulanıyor.

- 1699 denetim yapıldı

Bakanlığa bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ve il müdürlükleri tarafından "İmar Barışı"nın başladığı 8 Haziran 2018'den 15 Ocak'a kadar 1699 denetim yapıldı.

Denetimlerin devam ettiği özel çevre koruma bölgelerinde 1740, doğal sit alanlarında 2 bin 227, çakışan alanlarda 366 olmak üzere toplamda 4 bin 333 "İmar Barışı"na aykırı kaçak yapı tespit edildi. Bu yapıların 2 bin 44'ü için suç duyurusunda bulunuldu, 519 yapının yıkımı gerçekleştirildi.