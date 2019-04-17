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Koruncuk Vakfı'nın İzmir'deki çocuk köyü açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 22:58 | Son Güncelleme

Urla'da Koruncuk Vakfı'nca eğitim hakkı risk altındaki kız çocuklarına hizmet vermek amacıyla hayırseverlerin katkılarıyla inşa edilen çocuk köyü açıldı

İZMİR(AA) - Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar (Koruncuk) Vakfı'nca eğitim hakkı risk altındaki kız çocuklarına hizmet vermek amacıyla hayırseverlerin katkılarıyla inşa edilen çocuk köyü Koruncukköy Urla açıldı.

İzmir'in Urla ilçesi Barbaros Mahallesi'nde 15 dönümlük arazi üzerine inşa edilen Koruncukköy Urla'nın açılışında konuşan Koruncuk Vakfı Başkanı Figen Özbek, yıllarca hayalini kurdukları ikinci çocuk köyünü hizmete açmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Açılışın vakfın kuruluşunun 40. yıl dönümüne denk geldiğini ifade eden Özbek, "Eğitime erişimi kısıtlı çocuklarımızı çağdaş bireyler olarak hayata hazırlanmasını sağlayacak Koruncukköy Urla'yı bugün açıyoruz. Bu konuda bize destek veren Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'a sonsuz şükranlarımızı huzurlarınızda tekrar sunmak istiyorum." diye konuştu.

Koruncukköy Urla'nın ilk misafirlerini kabul etmeye hazır olduğunu dile getiren Koruncuk Vakfı İzmir Şube Başkanı Işıl Nişli de köyde 10 aile evi, 2 gençlik evi, bir sosyal tesis, idari bölüm, sığınaklar, depolar ile açık yaşam alanları bulunduğunu vurguladı.

Nişli, vakıf olarak 18 yaşının bağımsız yaşama geçilmesi için çok erken olduğunu düşündüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın her biri kendi ayakları üzerinde tamamen durana kadar maddi ve manevi desteğimizi esirgemeyeceğiz. Koruncukköy Urla'nın izlenebilir ve sürdürülebilir bir proje olması açısından da çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Çocuklarımızın eğitim hayatlarına devam ederken mutlaka eğilimlerine göre yaşamları boyunca onlara destek olabilecek hobilerinin olmasını, spor yapmalarını, sanatsal - kültürel faaliyetlere katılmalarını destekleyeceğiz."

- Ünlülerden destek

Açılışa sanatçılar Halit Ergenç, Selma Ergeç, Selim Bayraktar, Berrak Tüzünataç, Pelin Karahan, manken ve sporcu Çağla Kubat da katıldı.

KoruncukKöy Urla'nın temel atma törenine de katılmış olan sanatçı Halit Ergenç de köyün kurulmasında emeği olan herkese teşekkür etti.

Korunmaya muhtaç bir çocuğun insan olmayı, hayata tutunmayı ve kendi geleceğini kendinden sonra yetiştireceği nesilleri yetiştirmeyi öğrenmesinin ancak ona sevgi ile bakan bir çift göz ve onu sevgiyle kucaklayacak insanlarla mümkün olacağını vurgulayan Ergenç, "Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı da bunu yapıyor. Bugün burada gerçekleşmiş olan köy ve sistem burada yetişecek çocuklardan geleceğe dair güzel şeyler bekleyebiliriz." dedi.

Konuşmaların ardından Cihan Okan konser verdi.

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Çocuk Koruncukköy Urla köy

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