Korur Fincancı’ya Almanya’dan barış ödülü

Fincancı, bu ödülden dolayı hem onur duyduğunu hem de mahcubiyet yaşadığını söyledi.Almanya'nın Hessen eyaleti tarafından verilen "Hessen Barış Ödülü”ne bu yıl Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı (TİHV) Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı layık görüldü.

Wiesbaden'da düzenlenen basın toplantısında; her sene dünyada barış faaliyetleri yürütenlere verilen ödüle bu yıl işkence mağdurlarının rehabilitasyonu için gösterdiği çabanın yanı sıra ve işkencenin araştırılması ve belgelenmesine yönelik çalışmaları nedeniyle Fincancı'nın layık görüldüğü açıklandı.

Türkiye'de işkenceye karşı mücadelenin en önemli isimlerinden olan Fincancı, işkencenin ve sonuçlarının belgelenmesi hakkındaki ilk uluslararası kılavuz olma özelliğini taşıyan İstanbul Protokolü'nü hazırlayanlar arasında.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fincancı, Hessen Barış Ödülü'ne layık görülmesini DW Türkçe'ye şu sözlerle değerlendirdi:

"Bu tür ödüllere layık görülmek çok büyük bir onur. Bu ödülle çok onurlandım. Ama bir taraftan da çok ciddi bir mahcubiyet içindeyim. Çünkü yaptığımız işin, olması gereken işin ödüllendirilmesi, bir yandan da bu dünyada hak ihlallerinin ne kadar yaygın olduğunu ve hak ihlallerine nasıl gözlerimizi kapatmaya zorlandığımızı hatırlatıyor. Yaptığımız iş, olması gereken için ödül almak bende bir mahcubiyet yaratıyor. Fakat çok da büyük onur duydum böyle bir ödülü almış olmaktan dolayı. Emeklerimizin görünür olmasından dolayı. O nedenle de bu ödüle beni layık görenlere çok teşekkür etmek istiyorum.”