Koruyucu aile nasıl olunur? Kimler koruyucu aile olabilir? Koruyucu aile olma şartları!

Koruyucu aile nasıl olunur sorusu bir televizyon programı ile vatandaşlar arasında yeniden gündeme geldi. Şimdi çok sayıda insan tarafından koruyucu aile olma şartları araştırılıyor. Koruyucu aile hizmeti, korunma ve bakım altında olan çocukların, karmaşık ve sorunlu olan dönemlerini örselenmeden geçirmelerini ve normal hayatlarının devam ettirmelerini sağlamayı amaçlıyor. Koruyucu aile kurum ile işbirliği içerisinde çocuğa, öz ailesiyle, okuluyla ve çevresiyle ilişkisini devam ettirmesini sağlayarak yardımcı oluyor. Peki, koruyucu aile şartları neler? İşte koruyucu aile ücretleri ve konuyla ilgili tüm merak edilen detaylar...

KORUYUCU AİLE NEDİR?

Koruyucu aile, çeşitli sebepler ile öz ailesi yanında bir süreliğine bakımları sağlanamayan çocukların aile ortamında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu uzun ya da kısa süreli olarak, gönüllü ya da ücretli statüde devlet denetiminde paylaşan, hissettikleri toplumsal sorumluluğu gösterebilen uygun ailelere veya kişilere deniyor.

KİMLER KORUYUCU AİLE OLABİLİR?

Evli veya bekar olan herkes bazı koşulları sağladığı müddetçe koruyucu anne, baba veya aile olabiliyor. Bunun için T.C. vatandaşı olmak, Türkiye’de sürekli ikamet ediyor olmak, 25-65 yaşları arasında olmak, en az ilkokul mezunu olmak, düzenli bir gelire sahip olmak ve çocuğun biyolojik anne-babası veya vasisi olmamak gerekiyor.