Koruyucu aile nasıl olunur? Kimler koruyucu aile olabilir? Koruyucu aile olma şartları!

Koruyucu aile nasıl olunur sorusu bir televizyon programı ile vatandaşlar arasında yeniden gündeme geldi. Şimdi çok sayıda insan tarafından koruyucu aile olma şartları araştırılıyor. Koruyucu aile hizmeti, korunma ve bakım altında olan çocukların, karmaşık ve sorunlu olan dönemlerini örselenmeden geçirmelerini ve normal hayatlarının devam ettirmelerini sağlamayı amaçlıyor. Koruyucu aile kurum ile işbirliği içerisinde çocuğa, öz ailesiyle, okuluyla ve çevresiyle ilişkisini devam ettirmesini sağlayarak yardımcı oluyor. Peki, koruyucu aile şartları neler? İşte koruyucu aile ücretleri ve konuyla ilgili tüm merak edilen detaylar...
Koruyucu aile, çeşitli sebepler ile öz ailesi yanında bir süreliğine bakımları sağlanamayan çocukların aile ortamında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu uzun ya da kısa süreli olarak, gönüllü ya da ücretli statüde devlet denetiminde paylaşan, hissettikleri toplumsal sorumluluğu gösterebilen uygun ailelere veya kişilere deniyor.
Evli veya bekar olan herkes bazı koşulları sağladığı müddetçe koruyucu anne, baba veya aile olabiliyor. Bunun için T.C. vatandaşı olmak, Türkiye’de sürekli ikamet ediyor olmak, 25-65 yaşları arasında olmak, en az ilkokul mezunu olmak, düzenli bir gelire sahip olmak ve çocuğun biyolojik anne-babası veya vasisi olmamak gerekiyor.
Başvuru için öğrenim durumunu gösteren belgenin onaylı örneği gerekiyor. Aynı zamanda adli sicil belgesi, iş, gelir ve sosyal güvenlik durumunu gösteren belgenin de onaylı örneğine ihtiyaç duyuluyor. Buna ek olarak koruyucu aile olmak isteyen kişilerin ve varsa beraber yaşadıkları kişilerin fiziksel engellerinin, ruhsal rahatsızlıklarının ve bulaşıcı hastalıklarının olmadığını gösteren sağlık kurulu raporuna da ihtiyaç duyuluyor.
Başvurular, il müdürlüklerine şahsen ya da bakanlık web sayfası üzerinden veya e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Yönetmelik doğrultusunda ailelerden bazı belgeler isteniyor ve çocukla koruyucu aile ilişkileri bakımından önem taşıyan temel mesleki değerlendirmelere de esas oluşturan incelemeler yapılıyor.
Koruyucu ailelere baktıkları her bir çocuk için, çocukların bakımına, eğitimine ve yetiştirilmesine harcanmak üzere aylık ücret ödeniyor. Özel zorluğu ya da ihtiyacı olan veya engelli olan çocuklar için ise aylık bakım ücreti %50 oranında artırılarak uygulanıyor. Her öğretim yılı başında ise eğitim masrafları karşılığı olarak bakım ücreti üç kat arttırılıp ödeniyor. Aynı zamanda çocukların giyim masrafları için de senede iki defa bakım ücreti iki kat arttırılıp ödeniyor. Bunun yanı sıra çocukların sağlık harcamaları Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri kapsamında karşılanıyor.
Ayrıca eğitim durumları ve yaşlarına göre çocuklara aylık olarak harçlık ödemesi de yapılıyor. Meslek edinmek amacıyla kamu veya özel kuruluşlar tarafından açılmış olan kurslara katılacak olanların öncelikle ücretsiz kontenjandan yararlanma durumları değerlendiriliyor. Bundan yararlanılamadığı hallerde kurs bedeli, eğitim ve öğretime dair etüt, kurs, yaz okulu, harç, sınav, kayıt ve servis ücreti ile bunlara dair her türlü araç-gereç ve malzeme giderleri karşılanıyor.
Reşit olup da eğitimine devam eden çocukların da korunma kararı uzatılıyor ve ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor. Koruyucu aileden, eşine ya da bir yakınına bağlı olmadan emekliliğine esas sosyal güvencesi bulunmayan eşlerden bir tanesinin bir asgari ücret tutarı üstünden SGK kapsamında isteğe bağlı sigorta yaptırması ve ödeme belgesi ibrazı durumunda primleri aylık şekilde ödeme ilave edilerek karşılanıyor. Koruyucu aile olma konusunda detaylı bilgi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının resmi internet adresinde yer alıyor.
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