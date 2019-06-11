Koruyucu aile oldular, hayatları değişti

Eşi ve kendisinin çocukları çok sevdiğini anlatan Doğan, bir süre önce eşi Fatma Doğan'ın kendisine sevgi evlerinde kalan bir çocuğa koruyucu aile olma fikrinden bahsettiğini belirterek, "İlk anda konuyla ilgili pek bir bilgim olmadığı için önce tereddütle baktım. Bir süre düşündükten sonra eşime hak verdim. Eşimle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden gerekli bilgilendirmeleri aldık. Sonra da işlemlerin ardından o dönem 10 aylık olan oğlumuz Eymen'in koruyucu ailesi olduk." dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mesut Doğan ile eşi Fatma Doğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Adıyaman İl Müdürlüğüne başvurarak, kimsesiz bir çocuğa koruyucu aile olmak istediklerini iletti.

ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'da yaşayan ve iki kızları bulunan Mesut-Fatma Doğan çifti, 10 aylıkken koruyucu aile yöntemiyle ailelerine kattıkları Eymen'le yeni bir hayata "merhaba" dedi.

Doğan, öz evlatlarından ayırmadığı Eymen'in çok hareketli ve akıllı bir çocuk olduğunu dile getirerek, "Eymen'i çok seviyorum. Görevde olduğum zamanlar kendisini özlüyorum. Evde kaldığım süre içerisinde de tamamen Eymen odaklı yaşam sürdürüyoruz. Bebek, hayatımıza girdiğinden beri yaşantımız tamamen değişti. 19 ile 22 yaşlarında iki kızım var. Uzun yıllar önce çocuk ve bebek psikolojisini atlatmıştık. Eymen geldikten sonra hayatımız tamamen değişti, sil baştan hayatımızı programladık." diye konuştu.

- "Olumsuz konuşmalara kulak asmadık"

Anne Fatma Doğan da Adıyaman'a geldikten hemen sonra koruyucu ailelikle ilgili araştırmalar yapmaya başladığını, eşinin ilk başlarda tedirgin olmasına rağmen kendisine destek verdiğini ve Eymen'in ailelerine katıldığını kaydetti.

Koruyucu ailesi olacakları çocuğun sıfır yaş grubunda olmasını istediklerini aktaran Doğan, "Kız, erkek ayrımı yapmadık. Eymen'in önce gönüllü ailesi olduk. Kuruma gidip gördük, ziyaret ettik, zaman geçirdik. Bebeğimizle hayatımız tamamen değişti. Yurtta kalan çocuklara annelik ve ev sahipliği yapmak kadar güzel ve anlamlı bir şey olamaz." ifadelerini kullandı.