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Koruyucu aile sayısı 5 bin 458 oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 11:03 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koruyucu ailelerin sayısını artırmak için yürüttüğü çalışmalar sonucunda koruyucu aile sayısı 5 bin 458'e yükseldi - Koruyucu aile hizmetinden yararlandırılan çocuk sayısı 6 bin 682 ulaşırken, geçen yıl reşit olan 117 çocuktan 82'si koruyucu ailesiyle birlikte yaşamaya devam etti

MERVE YILDIZALP - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının korunmaya muhtaç çocukların bakımının aile ortamında sağlanması amacıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu koruyucu aile sayısı 5 bin 458'e ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, gönüllülük kavramı ve farkındalığın geliştirilmesi ile toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacak gönüllü sayısının artırılması amacıyla gerçekleştirilen "Gönül Elçileri Projesi"nin alt projesi olan koruyucu aile hizmeti, Ankara'da başlatıldı.

Aile odaklı hizmetlere öncelik veren Bakanlık, "Her çocuğun bir ailesi olmalı" düşüncesinden hareketle koruyucu aile ve koruyucu ailelere yerleştirilen çocuk sayısının artması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bakanlığın koruyucu aile sayısını artırmak üzere yürüttüğü farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları sonucunda, Türkiye genelinde koruyucu aile sayısı 5 bin 458'e, hizmetten yararlandırılan çocuk sayısı ise 6 bin 682'ye ulaştı.

Çalışmalar kapsamında, Türkiye'de koruyucu aile olmayan il kalmadı. 11 ilde koruyucu aile yanında kalan çocuk sayısı kuruluşta kalan çocuk sayısını geçti. Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Kayseri, Bolu, Manisa, Muş, Balıkesir, Hatay, Aksaray, Şırnak ve Osmaniye'de koruyucu aile yanında yaşayan çocuk sayısı kuruluşta kalan çocuk sayısının üzerine çıktı.

- 698 engelli çocuk koruyucu ailede

Öte yandan, aileler, engelli çocuklara da koruyucu ailelik yapabiliyor. Bu kapsamda, 698 engelli çocuk, koruyucu aile hizmetinden faydalanıyor.
Engelli çocuklar için aylık bakım ücreti yüzde elli artırılarak veriliyor.

Bakanlık, koruyucu ailelere baktıkları her çocuk için çocukların bakım, eğitim ve yetiştirilme harcamaları için aylık ücret ödüyor. Çocuk başına ödenen ücret ortalama bin 426 lirayı buluyor. Her öğretim yılı başında eğitim masrafları karşılığı olarak bakım ücreti üç kat artırılarak ödeniyor. Çocukların giyim masrafları için yılda iki kez bakım ücreti iki kat artırılıyor.

Çocukların sağlık harcamaları, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri kapsamında karşılanıyor.
Bir meslek edinmek üzere kamu ya da özel kuruluşlarca açılan kurslara katılacak çocukların ücretsiz kontenjanlardan yararlanma durumları değerlendiriliyor.

Bu imkandan yararlanamayanların kurs süresince kurs bedelleri, eğitim ve öğretimlerine ilişkin etüt, kurs, yaz okulu, harç, sınav, kayıt ve servis ücretleri ile bunlara ilişkin her türlü araç gereç ve malzeme giderleri karşılanıyor.

Özel okulların yüzde 3'lük kontenjanından koruyucu aile yanındaki çocuklar da faydalanıyor. Koruyucu ailelere emeklilik imkanı sağlanıyor. Eşlerden birisine isteğe bağlı sigorta üzerinden emekliliğe esas primleri aylık olarak ödeniyor. İsteğe bağlı sigorta pirimi 818 lira 69 kuruş olarak ödeniyor.

- Reşit 82 çocuk, koruyucu ailesiyle yaşamayı tercih etti

Koruyucu ailelerden, eşine veya bir yakınına bağlı olmaksızın emekliliğine esas sosyal güvencesi olmayan eşlerden birinin bir asgari ücret tutarı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında isteğe bağlı sigortasını yaptırması ve ödeme belgesinin ibrazı halinde primleri aylık ödemelere ilave edilerek karşılanıyor.

Koruyucu aile hizmetinde çocuklar reşit olduktan sonra da koruyucu ailelerle yaşamaya devam ediyor. Bu kapsamda, 2018'de reşit olan 117 çocuktan 82'si koruyucu ailesiyle birlikte yaşamaya devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koruyucu aile

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