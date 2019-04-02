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Koruyucu ailede 'cinsel istismar' iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 10:22 | Son Güncelleme

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, koruyucu ailenin 25 yaşındaki oğlu, bakımını üstlendikleri 12 yaşındaki kız çocuğuna 'cinsel istismarda bulunduğu' iddiasıyla yargılandığı davada 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu sanığın duruşmalarda pişmanlık göstermemesini dikkate alan mahkeme, cezada indirim yapmadı.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, koruyucu ailenin 25 yaşındaki oğlu, bakımını üstlendikleri 12 yaşındaki kız çocuğuna 'cinsel istismarda bulunduğu' iddiasıyla yargılandığı davada 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu sanığın duruşmalarda pişmanlık göstermemesini dikkate alan mahkeme, cezada indirim yapmadı. Küçük kızın, kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği koruyucu baba hakkında da aynı suçtan dava açıldı.
Seferihisar'da 2011 yılında 5 yaşındaki olan M.S.Ç. adlı erkek çocukla, 7 yaşında olan ablası H.Ç., koruyucu aile yanına verildi. 2016 yılında ise 10 yaşına gelen kardeş, eğitim gördüğü okuldaki rehber öğretmenine, yanlarında kaldıkları koruyucu ailenin oğlu N.C.D.'nin, ablası H.Ç.'ye cinsel istismarda bulunduğunu, kendisini de ablasıyla ilişkiye girmeye zorladığını anlattı. Rehber öğretmen, durumu polise bildirdi. Çocuk İzleme Merkezi’nde (ÇİM) ifadesi alınan M.S.Ç., N.C.D.’nin bilgisayarda oyun oynatacağını söyleyerek, kendisine cinsel içerikli görüntüler izlettirdiğini, "Karşı koyarsanız sizi yurda veririz" tehdidiyle de ablasına cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Küçük çocuk, N.C.D.nin kendisini de ablasıyla ilişkiye girmeye zorladığını öne sürdü. ÇİM tarafından hazırlanan raporda M.S.Ç.’nin yaşına uygun ifade verdiği, ezberletilmiş kalıp cümleler kurmadığı, verdiği ifadeye itibar edilebileceği bildirildi. Bunun üzerine gözaltına alınan ve tutuklanan N.C.D. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.
'BENİ SEVMEDİKLERİ İÇİN İFTİRA ATIYORLAR'
İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan N.C.D., suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben bu anlatılanları yapmadım. Mağdur ve kardeşi beni sevmedikleri için iftira atıyorlar. Onların parka gitmesine izin vermiyordum. Bunun için böyle konuşmuş olabilirler. Mağdur, denize gittiğimiz de benim ve kardeşinin şortunu indiriyordu. Kızmama rağmen yapıyordu. Kendisi böyle biridir" dedi.
KORUYUCU BABAYI DA SUÇLADILAR
H.Ç. ise mahkemede, N.C.D. ile birlikte koruyucu baba M.D.'nin de kendisine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü. M.S.Ç. de koruyucu babanın, annenin evde olmadığı zamanlarda ablasına cinsel istismarda bulunduğu iddia etti.
Baba M.D., "2011 yılında önce H.Ç.'yi sonra da kardeşi M.S.Ç.'yi, koruyucu aile olarak aldık. Oğlumuzla anlaşamıyorlardı. Suçlamaları kabul etmiyoruz" diye konuştu.
ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINA ALINDI
Davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Neslihan Ersoy Sevindik, H.Ç. ile kardeşinin devlet korumasına alındığını belirterek, sanığın indirim yapılmadan cezalandırılmasını istedi.
PİŞMANLIK DUYMAYAN SANIĞA İNDİRİMSİZ 27 YIL
Mahkeme heyeti, tutuklu sanığı önce 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ardından da 'eylemi cebir ve tehdit altında gerçekleştirdiği' gerekçesiyle 18 yıla, zincirleme olarak gerçekleştirdiği gerekçesiyle de 27 yıla çıkardı. Mahkeme heyeti, duruşmalarda pişmanlık göstermeyen sanığa verilen cezada indirim uygulamadı.
KORUYUCU BABAYA DA DAVA AÇILDI
Koruyucu baba M.D. hakkında İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Koruyucu babanın da önümüzdeki günlerde tutuksuz yargılanmasına başlanacak.

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