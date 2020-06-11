Koruyucu maskeleri doğru kullanıyor muyuz?

Alman Virolog Hendrik Streeck, koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla takılan koruyucu maskelerin hatalı kullanımından dolayı, beklenen etkinin sağlanacağından kuşku duyduğunu dile getirdi. Streeck, Neue Osnabrücker Zeitung'a verdiği röportajda, "İnsanlar bu maskeleri buruşturup pantolonlarının cebine sokuyor. Durmadan her tarafını elliyor ve muhtemelen hiç yıkamadan iki hafta boyunca kullanabiliyor" dedi.

Bonn Üniversitesi Kliniği Viroloji Enstitüsü Müdürü Streeck, koruyucu maskelerin, uzun süre yıkanmadan kullanıldığında birer bakteri yuvasına dönüşebileceğini vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de ağız ve burnu kapatan basit maskelerin toplum içinde kullanılmasına mesafeli yaklaşıyor.

Bir yandan, kumaştan üretilen ev yapımı maskelerin, ya da süpermarketlerde satılan maskelerin, insanların birbirine en az bir metre mesafede durabildiği toplu taşıma araçları ile dükkan ve mağazalarda kullanımını tavsiye eden DSÖ, diğer yandan bu maskelerin enfeksiyon riskini artırabileceğini de açıkladı. Örgüt, özellikle bu maskelere çok fazla dokunulmaması ve kullandıktan sonra çene altına indirip sonra yeniden ağiz ile burnun kapatılması gibi uygulamalardan kaçınılmasını talep ediyor.