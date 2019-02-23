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"Koruyucu sağlık tedbirlerine önem veriyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.02.2019 15:23 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Koruyucu sağlık tedbirlerine önem veriyoruz. Bunun için Kahramanmaraş'a 72 sağlık tesisi yaptık. Bunlar hastane değil, mahallede veya köyde hizmet veren tesisler" - "Vatandaşlarımıza sağlıklı bir yaşam kalitesi sunmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Yurdumuzun her köşesinde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da sağlık hizmetleri kalitesini artırmak istiyoruz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koruyucu sağlık tedbirlerine önem verdiklerini belirterek, "Bunun için Kahramanmaraş'a 72 sağlık tesisi yaptık. Bunlar hastane değil, mahallede veya köyde hizmet veren tesisler." dedi.

Koca, Müftülük Meydanı'nda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek miting öncesinde yaptığı konuşmada, "mahremine ve mabedine" el sürdürmeyen Kahramanmaraş'ı sevgi ve muhabbetle selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kahramanmaraşlılarla buluşmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Koca, tarihte olduğu gibi bugünlerde de en üretken şehirlerden biri olarak Kahramanmaraş'ın dikkatleri üzerine çektiğini vurguladı.

Bakan Koca, Kahramanmaraş'ın ülke kalkınmasına da ihracatla katkıda bulunduğunu, kentin bu fedakarlığı karşısında da hükümet olarak önemli yatırımların hayata geçirildiğini kaydetti.

Herkesin sağlık hizmetine kolayca ulaştığı bir ülke oluşturmaya çalıştıklarını belirten Koca, "Kahramanmaraş'ın sanayi, enerji, tekstil şehri olarak anılmasının yanı sıra sağlık şehri olarak da anılmasını istiyoruz. Ülkemizin imkanlarını Kahramanmaraş'ın sağlıklı yaşam sürmesi için seferber ettik." diye konuştu.

Kahramanmaraş'taki sağlık yatırımlarına değinen Koca, şöyle devam etti:

"Bebek ölümlerimizi önemli ölçüde azalttık ama bunu daha da düşürmek istiyoruz. Koruyucu sağlık tedbirlerine önem veriyoruz. Bunun için Kahramanmaraş'a 72 sağlık tesisi yaptık. Bunlar hastane değil, mahallede veya köyde hizmet veren tesisler. Kahramanmaraş'a 16 yılda 13 hastane binası yaparak, hizmete sunduk. Yatak sayısını 3 bine çıkardık. Halen ilimizde 9 sağlık tesisinin inşaatı devam ediyor. Ayrıca 25 tesisin daha inşaatına başlamak istiyoruz. Vatandaşlarımıza sağlıklı bir yaşam kalitesi sunmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Yurdumuzun her köşesinde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da sağlık hizmetleri kalitesini artırmak istiyoruz. Şehir Hastanesi, sağlık üssü olarak hizmet vermeye de devam edecek."

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Kahramanmaraş miting sağlık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

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