Koşan Dağı'nın zirvesindeki mağara gibi evde izole yaşam (3)

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR MÜDÜRLÜĞÜ EKİBİ EVE GELDİ
Tunceli- Bingöl ve Erzincan sınırlarının kesiştiği, 2 bin 500 rakımlı Koşan Dağı'nın zirvesine yakın yamaçtaki mağara gibi evde kabile olarak yaşayan ailenin öyküsünün televizyonlarda yer alması üzerine Erzincan Aile ve Sosyal Politikilar İl Müdürlüğü'nden bir ekip, Taşer ailesinin yaşadığı evi ziyaret etti. Ekibin evde inceleme yapacağı, ailenin yaşam şartları ile ilgili olarak valiliğe rapor hazırlayacağı öğrenildi.
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