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Koşarak karşıya geçmek isterken canından oluyordu

09.12.2020 20:33 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde koşarak yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde koşarak yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın yaralandı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. isimli bir kadın, trafik aktığı yoldan koşarak karşıya geçmek istedi. Bu sırada seyir halindeki 41 ABD 767 plakalı otomobil, koşarak karşıya geçmek isteyen kadına çarptı. Otomobilin çarpması sonucu yola savrulan kadın yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı sonrası olay yerine gelen ambulansa alınan M.A., Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen kaza hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Öte yandan M.A. isimli kadının yaralandığı kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, akan trafiğe rağmen kadının araçların yavaşlamasını fırsat bilerek karşıdan karşıya koşarak geçmeye çalışması görülüyor. Görüntülerin devamında ise, seyir halinde olan otomobilin, bir anda yola atlayan kadını fark ettiği anda frene bastığı, duramayıp kadına çarptığı görülüyor.

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