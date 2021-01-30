Koşarak karşıya geçmeye çalıştı motosikletliye çarptı

Beyoğlu’nda koşarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişi seyir halindeki motosiklete çarptı. Kaza anı kameralara yansıyan olayda motosiklet sürücüsü ve vatandaş hafif şekilde yaralandı.

Güvenlik kameralarına yansıyan ilginç kaza Beyoğlu Necati Bey Caddesi’nde dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaş yolda seyreden motosikletliye çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü ile vatandaş hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin hafif yaralılara müdahale ederken yaşanan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde koşarak karşıya geçmeye çalışan şahsın motosiklete çarptığı görülüyor.

Çarpmanın etkisiyle motosikletlinin yola savrulduğu görülüyor.



