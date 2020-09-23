Koşarak polisten kaçmaya çalışan hırsız tutuklandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde birçok farklı hırsızlık suçunun faili olarak aranan zanlı, cadde üzerinde yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği tarafından soruşturması devam eden aralarında iş yeri, kurum ve evden hırsızlık gibi birçok suçun faili olarak aranan C.K. (28), Yenimescit Mahallesi Zati Yörüker Caddesi üzerinde polis ekiplerince fark edildi.

Fark edildiğini anlayan C.K. yaya olarak bölgeden uzaklaşmaya çalıştı, bu sırada polis kendisini cadde boyunca kovaladı. Yaşanan kovalamacanın ardından daha fazla kaçamayan C.K., ekipler tarafından yakalanarak polis merkezine getirildi.

Konu ile ilgili olarak günün nöbetçi savcısına bilgi verilmesinin ardında gözaltına alınan şahıs, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan C.K., tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Aranan bir kişi daha yakalandı

Öte yandan, devam eden uygulamalar çerçevesinde, Yukarı Zaferiye Mahallesi, Pilot Sokak üzerinde devriye görevini yapan ekipler tarafından yapılan GBT sorgusu sırasında şüpheli görülen bir şahıs için GBT sorgusu yapan ekipler, şahsın İpsala İlamat ve İnfaz Bürosunca ’silahlı tehdit’ suçundan yakalaması olduğunu fark etti. E.C. isimli şahıs, gün içerisinde Edirne Açık Cezaevine gönderilmek üzere Asayiş Büro Amirliği’nde gözaltına alındı.

