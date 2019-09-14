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Koşarak yola çıkan lise öğrencisi otomobilin altında kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2019 16:05 | Son Güncelleme

Antalya’da hareket halindeki otomobilin altında ayağı kalan çocuk yaralandı.

Antalya’da hareket halindeki otomobilin altında ayağı kalan çocuk yaralandı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 12.00 sıralarında Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi Sarısu Caddesi ile 2484 Sokak’ın kesiştiği noktanın yakınında meydana geldi. Sokak çıkışına 07 GFD 98 plakalı otomobiliyle ilerleyen Cengiz Y’nin aracına kaldırımdan koşarak gelen ve yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki 9. sınıf öğrencisi E.A.’ya çarptı. Çarpma sonucu çocuğun ayağı otomobilin altında. Çevredekilerin yardımıyla E.A, araç altından çıkarıldı. Ayaklarında zedelenme ve kırık olan E.A. çağrılan ambulansla Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kaza sonrası bölgede inceleme yaptı. Cengiz Y, ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Öte yandan, kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çocuğun kaldırımdan koşarak gelip araca çarptığı görüldü.

Koşarak yola çıkan lise öğrencisi otomobilin altında kaldı

Koşarak yola çıkan lise öğrencisi otomobilin altında kaldı

Koşarak yola çıkan lise öğrencisi otomobilin altında kaldı

Koşarak yola çıkan lise öğrencisi otomobilin altında kaldı

Koşarak yola çıkan lise öğrencisi otomobilin altında kaldı

Koşarak yola çıkan lise öğrencisi otomobilin altında kaldı

Koşarak yola çıkan lise öğrencisi otomobilin altında kaldı

Koşarak yola çıkan lise öğrencisi otomobilin altında kaldı

Koşarak yola çıkan lise öğrencisi otomobilin altında kaldı

Koşarak yola çıkan lise öğrencisi otomobilin altında kaldı

Koşarak yola çıkan lise öğrencisi otomobilin altında kaldı

Koşarak yola çıkan lise öğrencisi otomobilin altında kaldı

Koşarak yola çıkan lise öğrencisi otomobilin altında kaldı

Koşarak yola çıkan lise öğrencisi otomobilin altında kaldı

Koşarak yola çıkan lise öğrencisi otomobilin altında kaldı
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