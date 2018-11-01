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Köse'de ilçe şehitliği oluşturuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 17:43 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE’nin Köse ilçesinde belediye tarafından 5 dönümlük alana mezarlık yeri oluşturuldu.

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE’nin Köse ilçesinde belediye tarafından 5 dönümlük alana mezarlık yeri oluşturuldu. Bir bölümü şehitlik olarak ayrılan alana ilçeye bağlı köylerde mezarları bulunan şehitler için isimlerinin bulunduğu mezar taşları konuldu. Köse Belediye Başkanı Şerif Aygün, "Şehitlerimizin anısını yaşatmak istedik" dedi. Köse ilçesinde belediye tarafından Orman Genel Müdürlüğü'nce tahsis edilen 5 dönümlük arazide mezarlık yeri oluşturuldu. Alanın bir bölümü ise şehitlik olarak düzenlendi. Şehitliğe, mezarları ilçedeki farklı köylerde yer alan şehitlerin adının yazılı olduğu mezar taşları konuldu. Köse Belediye Başkanı Şerif Aygün, belediyeye ait mezarlığa hem vefat eden vatandaşları, hem de şehitlerin defnedildiğini belirtti. Aygün, daha önce şehit olan ve mezarları farklı köylerde bulunan şehitlerin hatırası için alanın düzenlendiğini söyledi. Aygün, "Hem geçmiş dönemlerde şehit olan kardeşlerimizi isimlerini hatıra olarak sağlamak istedik ki; yetişen gençliğimizin mutlaka mezar ziyareti olacaktır. Geçmişlerini, şehitlerini ansınlar, bir Fatiha okusunlar diye bu anıtı yaptık. Edirnekapı Şehitliği bir izlenim uyandırmak istedik. Söz konusu şehitliğimizle ilgili yazılan alan çok abartılıdır. Yanındaki boş alanlarla birlikte yaklaşık 4- 5 dönümdür. Geçmiş dönemde şehit olan kardeşlerimizin isimlerini oraya yazdırdık. Oralarda resmi törenler de yapılabilir" dedi. Vicdanen rahat olduklarını ifade Aygün, "Biz geçmişime sahip çıkan insanlarız. Bizden sonra gelecekler insanlarımız da hem geçmişine, hem de şehitlerine olan milli ve manevi duygularını sürekli üst düzeyde tutabilmesi yapılmış bir şehitliktir. Bundan asla gocunmuyor, yanlış yaptığımıza da inanmıyoruz. Burayı yaparken de halkımız haberdardı. Şehit yakınları ile istişare yaptık, onlar gayet mutluydular. Bu sadece bizi ve hizmetlerimizi çekemeyen insanların buradan rant elde edilebilmek için, bir başka insanlara art niyet ile yapılmış bir servistir. Siyasi rant elde etmek uğruna milli değerler ile konuşmak ya da haber yaptırmak hoş bir şey değil, onlara hiçbir şey kazandırmaz. Vatandaşlarımızın yorumları nettir" diye konuştu. Hatay’ın İskenderun ilçesinde şehit olan Yalçın Kalkan’ın ablası Serap Kalkan da "Şehit olan kardeşimin isminin orada olması ve anıtı olması çok güzel bir duygu. Gelecek nesillerin de kardeşimin ismini orada görmesi beni duygulandırıyor. Yapandan ve yaptırandan çok memnunum, Köse’ye bu şehirliği kazandırana çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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