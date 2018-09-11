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Köşeye sıkışan fareyi affeden kedi

İLGİNÇ HABERLER  | 11.09.2018 13:38 | Son Güncelleme

Köşeye sıkışan fareyi affeden kedi sosyal medyada ilgi gördü.

Köşeye sıkıştırdığı fareyi pati darbeleriyle alt etmeye çalışan kedi, farenin korkudan bağırması sonrası avdan vazgeçti. Sosyal medyada yayılan görüntü ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
kedi fare

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