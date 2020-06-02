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Köşeyi Dönen Adam ne zaman çekildi? İşte Köşeyi Dönen Adam filmi konusu ve oyuncuları

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2020 19:47 | Son Güncelleme

Kemal Sunal'ın sevilen filmlerinden olan Köşeyi Dönen Adam bu akşam TV'de yayınlanıyor. Yönetmen koltuğunda Atıf Yılmaz'ın oturduğu senaryosunu ise Müjdat Gezen ile Umur Bugay'ın kaleme aldığı Köşeyi Dönen Adam filmi konusu nedir? İşte Köşeyi Dönen Adam filmi hakkında bilgiler.

Köşeyi Dönen Adam ne zaman çekildi? İşte Köşeyi Dönen Adam filmi konusu ve oyuncuları

1970'lerin Türkiye atmosferini en iyi biçimde yansıtan Köşeyi Dönen Adam'da Kemal Sunal, Meral Orhonsay ve Ali Şen'in yanı sıra, Necla Soylu, Özcan Özgür, Orhan Aydınbaş, Nejat Gürçen, Hüseyin Kutman, Mürüvvet İşsever ve Asım Şevki Par gibi isimler de yer almıştır.

KÖŞEYİ DÖNEN ADAM KONUSU

ABD’deki amcasından kendisine büyük bir miras kaldığı haberi üzerine fakir odacı Adem (Kemal Sunal) birden mahallesinde ve çalıştığı yerde günün adamı olur.O zamana kadar kızı Şükran ‘ı (Meral Orhonsay) vermeye razı olmayan babası (Ali Şen) Adem’in kayınpederliğini kabul eder.Bir süre sonra Amerika’dan miras gelir.Ancak sandığın içinden çıkan bir eşektir.Bunun üzerin mirastan beklentisi olanlar ademe sırt çevirirler, Adem de onlara oyun oynar. 1970’lerin Türkiye atmosferini en iyi biçimde yansıtan filmde sert siyasi ve toplumsal eleştiriler ve göndermeler de vardır.

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