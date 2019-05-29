HABER

KOSGEB davasında, 26 sanığın 15 yıla kadar hapsi istendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 13:35 | Son Güncelleme

  Ankara'da, FETÖ/PDY'nin 'Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndaki (KOSGEB) yapılanması'na yönelik 37 sanığın yargılandığı davada, 26 sanığın 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapsi istendi.

Ankara'da, FETÖ/PDY'nin 'Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndaki (KOSGEB) yapılanması'na yönelik 37 sanığın yargılandığı davada, 26 sanığın 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapsi istendi.

Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına sanıklar ve avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, sanıkların savunmalarının tamamlandığını belirterek, esas hakkında mütalaasını açıklaması için savcıya söz verdi. Mütalaasını açıklayan savcı, sanıklar Abdullah Cemil Uğurlu, Ahmet Karakoç, Ali Vasfi Eskicioğlu, Ayhan Çarlıoğlu, Abdullah Taşkın, Birkan Arslan, Ercüment Öztürk, Erdal Çelik, Hacı Yusuf Yalmancı, Hakkı Güzel, Hüseyin Tüysüz, Kenan Sertkaya, Mehmet Tezyetiş, Metin Şatır, Mevlüt Karaçam, Mithat Pas, Mustafa Kaplan, Mustafa Koca, Nesibe Genç, Nogay Nadir Koç, Nurgül Kaplan, Seher Yılmaz, Selahattin Kaya, Selma Tezyetiş, Yusuf İskender ve Yusuf Keskin hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7'şer yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası talep etti. Savcı, sanıklar Ahmet Merih Özyılmaz, Erkan Yüce, Ertuğrul Nazlı, Güner Selçuk Usta, Murat Arıkan, Ömer Pak, Recep Özçevik, Serhat Öztürk, Servet Koçak, Sevda Şenol ve Şamil Akpınar'ın ise haklarında yeterli delil bulunamadığından beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını yapmaları için süre vererek, duruşmayı erteledi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)

Dünya onun mezuniyetini konuşuyor! Satın alamayacağı şey yokDünya onun mezuniyetini konuşuyor! Satın alamayacağı şey yok
Bayram öncesi Tanzanya'daki çocukların yüzünü güldürdülerBayram öncesi Tanzanya'daki çocukların yüzünü güldürdüler
Türkiye Barolar Birliğinden tepki çeken kitapla ilgili suç duyurusuTürkiye Barolar Birliğinden tepki çeken kitapla ilgili suç duyurusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni banka kuruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni banka kuruldu

Süleyman Soylu 'Adreslerinizi kontrol edin' diyen Elçin Sangu'ya cevap verdi

Süleyman Soylu 'Adreslerinizi kontrol edin' diyen Elçin Sangu'ya cevap verdi

Yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı, 100 kişi zehirlendi

Yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı, 100 kişi zehirlendi

Yeni askerlik düzenlemesi bayramdan sonraya kaldı

Yeni askerlik düzenlemesi bayramdan sonraya kaldı

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

Teröriste erzak vermek 'terörizmin finansmanı' suçu sayılacak

Teröriste erzak vermek 'terörizmin finansmanı' suçu sayılacak

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul il ve ilçe seçim müdürleri ifade verdi

'Seçim' soruşturması! 11 kişi ifade verdi

'Zümrüt Apartmanı' kitabının yayıncısı Alaattin Topçu teslim oldu

'Zümrüt Apartmanı' kitabının yayıncısı teslim oldu

'34 hamile çocuk' soruşturmasında 18 doktora dava

'34 hamile çocuk' soruşturmasında 18 doktora dava

Avrupa'nın en büyük göçmen kaçakçısı Akbar Omar Tawfeeq İstanbul'da yakalandı

Akbar Omar Tawfeeq İstanbul'da yakalandı!

Yutucu Tespit Cihazı İstanbul Havalimanı'nda kullanılmaya başlandı

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Yalova'da ücretini isteyen avukata darp

Ücretini istedi, bu hale getirdiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.