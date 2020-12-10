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KOSGEB güncel iş ilanları... KOSGEB 30 ilde personel alımı yapıyor! KOSGEB personel alımı başvuru şartları ve tarihleri!

10.12.2020 10:20 | Son Güncelleme:
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KOSGEB güncel iş ilanları... KOSGEB 30 ilde personel alımı yapıyor! KOSGEB personel alımı başvuru şartları ve tarihleri!

Son dakika... KOSGEB yayınladığı ilanda 30 ilde 35 yaşını aşmamış personel alımı yapacağını duyurdu. KOSGEB iş başvurusu tarihleri nedir araştıran vatandaşlar, KOSGEB işe alım şartlarını merak ediyor. İşte KOSGEB personel alımı detayları...

Son dakika haberi işe alım haberi KOSGEB'den geldi... Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) yayınladığı ilanda 30 ilde 35 yaşını aşmamış personel alacağını bildirdi. Peki KOSGEB personel alım tarihleri neler? İşte KOSGEB başvuru şartları ve diğer detaylar...

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Resmi Gazete'de bugün yayınlanan ilanda, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 30 ilde 35 yaşını aşmamış 44 KOBİ Uzman Yardımcısı alım ilanı alacağını duyurdu. İlanda KOSGEP iş başvurusu tarihleri ve şartlar da belirtildi.

KOSGEB PERSONEL ALIM İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

KOSGEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Resmi Gazete'de yayımlanan KOSGEB Personel alım ilanında talep edilen şartları sağlayan kişilerin başvurularını 15 Aralık 2020 tarihinde saat 09:00'dan itibaren 29 Aralık 2020 tarihi saat 17:00’ye kadar başvuru yapması gerekiyor. Başvurular KOSGEP resmi internet adresi olan www.kosgeb.gov.tr 'den alınacak. 15 Aralık'ta resmi internet adresinden başvuru linki paylaşacak olan KOSGEP'e giriş için, adaylar e- Devlet giriş bilgilerini kullanabilecek.

KOSGEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

44 KOBİ Uzman Yardımcısı alım ilanında başvuru şartları şöyle:

1) T.C. Vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3) 18 yaşını bitirmiş ve Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

4) Askerlikle ilgisi bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş, yedek sınıfa geçirilmiş veya muaf olmak,

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

7) Diğer kuruluşlarda mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak, mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş olduğunu tevsik etmek veya diğer kuruluşun ve KOSGEB'in muvafakatı ile mecburi hizmet süresini KOSGEB'de tamamlamayı taahhüt etmiş bulunmak,

8) ÖSYM tarafından 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, aşağıda belirtilen ilgili KPSS puan türlerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak,

9) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans düzeyinde eğitim veren; a. KUY01 Referans kodu için Mühendislik ve/veya Mimarlık Fakültelerinin herhangi bir bölümünden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı fakültelerden mezun ve KPSSP1 puan türünden asgari puanı almış olanlar.

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