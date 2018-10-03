KOSGEB'deki FETÖ davası

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, arasında eski Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Bilgi Yönetimi ve Karar Destek Dairesi Başkanı, eski Bilgi İşlem Daire Başkanı, çalışanlar ve bazı firma görevlilerinin de olduğu 14 kişinin yargılanmasına devam edildi.
Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar ve avukatları ile Maliye Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile KOSGEB avukatları katıldı.
Mahkeme Başkanı Zikrullah Özbağ, sanıkların KOSGEB'de çalıştığı dönemde yaptıkları ihalelere yönelik bilirkişi raporunun geldiğini belirtti.
Taraf avukatları söz konusu raporu incelemediklerini belirterek raporun incelenmesi için süre talep etti.
Bilirkişi raporunun incelenmesi için avukatlara süre veren mahkeme, davayı 12 Aralık'a bıraktı.
- İddianame
İddianamede, eski KOSGEB Bilgi Yönetimi ve Karar Destek Dairesi Başkanı Mehmet Ömerbeyoğlu, eski KOSGEB Bilgi İşlem Daire Başkanı Ali Kadir Uyar, eski KOBİ Finasman Daire Başkanı İhsan Özenli, eski KOBİ uzmanları Ali Zobi, Çağrı Coşkun, Hüseyin Salih Özgökçe, Abdullatif Doğan, Ethem Turgay Şendur, Mehmet Alper Demir, eski KOSGEB uzmanı Durmuş Yener, muhasebeciler Burak Soğukpınar ve Erdal Pala ile bir bilişim şirketi ortakları Mehmet Çavuş ve Doğa Giray sanık olarak yer alıyor.
Sanıkların, "FETÖ üyesi olmak, kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırmak ve edimin ifasına fesat karıştırmak" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.
FETÖ'nün kurumda yapılanırken, ihale yapmaya yetkili olan birimler ile Bilişim Daire Başkanlığına öncelik verdiği belirtilen iddianamede, "Daha sonra hızla il müdürleri değiştirilerek, KOSGEB kredilerinden FETÖ ile irtibatlı olan şirketlerin maksimum derecede faydalanması sağlanmıştır. Destek alan şirketler aracılığı ile de örgüt kendi finansmanını yapmıştır." ifadelerine yer veriliyor.
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