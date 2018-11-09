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KOSGEB'den destek aldı, Avrupa'ya ısıtmalı mont sattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 11:19 | Son Güncelleme

İzmirli bir girişimci, KOSGEB'den aldığı destekle geliştirdiği ısıtmalı ceket ve montları Avrupa ülkelerine satmaya başladı - Güç kaynağının kapasitesine bağlı 8 saate kadar çalışabilen ısıtma pedleri, montun içindeki sıcaklığı 60 dereceye kadar çıkartabiliyor - İş adamı Cengiz Kılıç: - "Isıtmalı mont veya ceketi 240 avrodan ihraç ediyoruz. Özellikle Kuzey Avrupa pazarında çok ciddi bir potansiyel olduğunu gördük ve bu ülkeleri hedef pazar olarak belirledik"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Devlet desteğiyle ısıtmalı ceket ve mont üreten İzmirli girişimci, ürünlerini Avrupa ülkelerine ihraç etmeye başladı.

Daha önce ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren iş adamı Cengiz Kılıç, 2017 yılında ısıtmalı mont ve ceket üzerinde çalışmalar yaptı. Çin'de gördüğü sistemi kısa sürede geliştirip daha iyisini tasarlayan ve üreten Kılıç'ın ısıtmalı ceket ve montları özellikle soğuk iklim şartlarında çalışan işçilerin ilgisini çekti.

Üretim aşamasında KOSGEB desteğinden de yararlanan iş adamı, ürünlerini daha çok İstanbul, Ankara, Bursa ve Erzurum'a gönderiyor.

Almanya, Fransa ve Hollanda'ya da ısıtmalı mont ve ceket gönderen Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KOSGEB'den aldığı desteğin hayatını değiştirdiğini söyledi.

Türkiye'de bu alanda çalışan bir firmanın olmadığını görünce bu işe girdiğini ve başarılı da olduğunu dile getiren Kılıç, "Yurt dışında birçok ülkeye numune gönderdik. Bunlardan geri dönüşler de oldu. Almanya, Fransa ve Hollanda'ya ilk etapta 200 mont gönderdik. Almanya'dan 2 bin mont siparişi bekliyoruz. Hedefimiz Türkiye'de bilinirliği olan bir firma olmak. İş gücünü artırarak katma değerli ürün ihraç etmek ve istihdam oluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

Halen 20 farklı tasarımının bulunduğuna işaret eden Kılıç, şöyle konuştu:

"Isıtmalı mont veya ceketi 240 avrodan ihraç ediyoruz. Özellikle Kuzey Avrupa pazarında çok ciddi bir potansiyel olduğunu gördük ve bu ülkeleri hedef pazar olarak belirledik. İnsanların kafalarına yerleşmiş bazı markalar var. Maalesef insanlar bunları tercih ediyorlar. Sadece bizim ürünümüzü değil yerli ürünleri tercih ederek, bu ürünlerin ne kadar kaliteli olduklarını ve fiyat avantajlarını görecekler."

- Montun ısısı 60 dereceye kadar çıkıyor

Kılıç'ın verdiği bilgiye göre, ısıtmalı mont ve ceketler bir güç kaynağı yardımıyla çalışıyor. Üründe bulunan pedler montun ve ceketin içini ısıtıyor. Güç kaynağının kapasitesine bağlı olarak ürün 8 saate kadar çalışabiliyor. Montun içindeki ısı yaklaşık 60 dereceye kadar çıkarken sıcaklık da düşük, orta ve yüksek olmak üzere 3 kademede ayarlanabiliyor.

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