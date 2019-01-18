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KOSGEB'den yüksek teknolojili ürüne 5 milyon lira destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 12:18 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "KOSGEB'in Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı ile teknolojinin tabana yayılmasını, ülkenin ihracatının artırılmasını hedefliyoruz" - "Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanındaki ürünlere 5 milyon liraya kadar destek vereceğiz" - "Düşük ve orta düşük teknolojili ürünler için destek miktarı 500 bin lira olacak. Toplam proje süresi 36 ayı geçemeyecek"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) "Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı (KOBİ TEKNOYATIRIM)" ile teknolojinin tabana yayılmasını, ülkenin ihracatının artırılmasını hedeflediklerini belirterek, "Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanındaki ürünlere 5 milyon liraya kadar destek vereceğiz." dedi.

Varank, KOSGEB'in "Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı"na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yenilenen program çerçevesinde, başvuruları almaya başladıklarını söyleyen Varank, bu kapsamda Ar-Ge sonucu ortaya çıkan ürünlerin ticarileşmesini destekleyeceklerini bildirdi. Programla teknolojinin tabana yayılmasını, ülkenin ihracatının artırılmasını hedeflediklerine işaret eden Varank, "KOBİ'lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesini amaçladığımız Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı ile orta yüksek ve yüksek teknoloji alanındaki ürünlere 5 milyon liraya kadar destek vereceğiz." diye konuştu.

- "Desteğin yüzde 25'i erken ödenebilecek"

Varank, çağrı esaslı olmayan programın, yıl boyunca sürekli başvuruya açık tutulacağına dikkati çekerek, program şartlarını taşıyanların, her zaman başvuru yapabileceklerini dile getirdi. Destek almaya hak kazananlarının, talep etmeleri halinde yüzde 25'lik kısmını erken ödeme olarak önceden alabileceklerini belirten Varank, şunları kaydetti:

"Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı çerçevesinde KOBİ'lerin makine, teçhizat ve yazılım giderleri için yüzde 60'ı geri ödemesiz, yüzde 40 geri ödemeli olmak üzere yüzde 100'e varan oranlarda destek sağlanacak. Ayrıca personel eğitim, danışmanlık, tanıtım ve pazarlama gibi giderlerine yüzde 60 geri ödemesiz destek verilecek. Makine-teçhizat ve yazılım giderleri için 'Yerli Malı' belgesi bulunması durumunda geri ödemesiz destek oranına yüzde 15 ilave edilecek. Düşük ve orta düşük teknolojili ürünler için destek miktarı 500 bin lira olacak. Toplam proje süresi 36 ayı geçemeyecek."

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KOBİ TEKNOYATIRIM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

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