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"Koskoca CHP 'şu illeri sana bıraktım, seçime girmiyorum' diyemez"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.12.2018 16:11 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: - "Siyaseti, partililer götürür. Örgütleri vardır. Örgütlerin hassasiyetleri vardır. Koskoca CHP, Cumhuriyeti kuran parti, 'şu illeri sana bıraktım, seçime girmiyorum' diyemez" - "Ben başka partiye oy vermem, babamın partisi, dedemin partisi' der bu millet. Başka partiye oy verdiği zaman nereye savrulacak ? Örgüt dağılacak"

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yerel seçimlerde illeri ve ilçeleri paylaşarak ittifak yapılmasını doğru bulmadığını belirterek, "Siyaseti, partililer götürür. Örgütleri vardır. Örgütlerin hassasiyetleri vardır. Koskoca CHP, Cumhuriyeti kuran parti, 'şu illeri sana bıraktım, seçime girmiyorum' diyemez." dedi.

Aziz Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Bornova Şeytan Deresi'ndeki kızılçam ormanı ağaçlandırma çalışmalarının başlama töreninde yaptığı konuşmada, çevreyi koruma çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Yerel seçimlere ilişkin ittifak görüşmelerine değinen Kocaoğlu, genel seçimlerde ittifak olabileceğini, buna itirazı bulunmadığını kaydetti.

"Yerel seçimde de olur ama illeri paylaşmak, ilçeleri paylaşmak, meclis üyeliklerini paylaşmak... Böyle ittifak olmaz." diye konuşan Kocaoğlu, şöyle devam etti:

"Siyaseti, partililer götürür. Örgütleri vardır. Örgütlerin hassasiyetleri vardır. Koskoca CHP, cumhuriyeti kuran parti, 'şu illeri sana bıraktım, seçime girmiyorum' diyemez. Bunu ne İYİ Parti ne de başka bir parti adına söylemiyorum. Siyaset bilimi açısından söylüyorum. Hangi parti güçlüyse, sandığa o parti girer. 'Ben başka partiye oy vermem, babamın partisi, dedemin partisi.' der bu millet. Başka partiye oy verdiği zaman nereye savrulacak ? Örgüt dağılacak. Sadece CHP için değil, ülke için söylüyorum."

- Körfez Geçişi Projesi

Kocaoğlu, konuşmasında, Körfez Geçiş Projesi'ne ilişkin ÇED Raporu'nun mahkeme kararıyla iptal edildiğini de hatırlatarak, bu kararı İzmir Büyükşehir Belediyesinin aldırmadığını bildirdi.

Belediye olarak kimsenin arkasına saklanmadıklarını vurgulayan Kocaoğlu, "Zaten İzmir Büyükşehir Belediyesi, 15 senedir arkaya saklanıp kimseden birşey rica etmemiştir. Yargıya gidecekse kendi gider. Umuyorum bu durum, 'projelerimizi engellediler' diye seçim malzemesi yapılmaz. Belediye başkanı ve belediye başkanlığına devam etmeyecek bir arkadaşınız olarak, bu seçimin de daha önceki seçimlerdeki gibi dostça, hizmet yarışı anlayışı içinde geçmesini diliyorum." diye konuştu.

- "Stat paravan, AVM şahane"

Seçim yaklaştıkça kentteki stat projeleriyle ilgili tartışmaların da alevlendiğine değinen Kocaoğlu, kendisinin iki stat yapma sözünü tuttuğunu vurguladı.

Örnekköy'de Karşıyaka Kulübü için Tınaztepe Kampüsü'nün yanındaki da Göztepe için iki stat kompleksi yapmak istediklerini ancak ikna edemediklerini savunan Kocaoğlu, "Niye Güzelyalı'nın kalbine bir heyula dikilir. Yalı'ya neden bu yapılır ? Güzelyalı Stadı bittiği zaman altındaki AVM ne olacak, hep beraber göreceğiz. Karşıyaka Yalı'daki stadın altı da aynı. Stat paravan, AVM şahane." değerlendirmesinde bulundu.

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Aziz Kocaoğlu ittifak izmir büyükşehir belediyesi stat

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