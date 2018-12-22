"Koskoca CHP 'şu illeri sana bıraktım, seçime girmiyorum' diyemez"

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yerel seçimlerde illeri ve ilçeleri paylaşarak ittifak yapılmasını doğru bulmadığını belirterek, "Siyaseti, partililer götürür. Örgütleri vardır. Örgütlerin hassasiyetleri vardır. Koskoca CHP, Cumhuriyeti kuran parti, 'şu illeri sana bıraktım, seçime girmiyorum' diyemez." dedi.

Aziz Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Bornova Şeytan Deresi'ndeki kızılçam ormanı ağaçlandırma çalışmalarının başlama töreninde yaptığı konuşmada, çevreyi koruma çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Yerel seçimlere ilişkin ittifak görüşmelerine değinen Kocaoğlu, genel seçimlerde ittifak olabileceğini, buna itirazı bulunmadığını kaydetti.

"Yerel seçimde de olur ama illeri paylaşmak, ilçeleri paylaşmak, meclis üyeliklerini paylaşmak... Böyle ittifak olmaz." diye konuşan Kocaoğlu, şöyle devam etti:

"Siyaseti, partililer götürür. Örgütleri vardır. Örgütlerin hassasiyetleri vardır. Koskoca CHP, cumhuriyeti kuran parti, 'şu illeri sana bıraktım, seçime girmiyorum' diyemez. Bunu ne İYİ Parti ne de başka bir parti adına söylemiyorum. Siyaset bilimi açısından söylüyorum. Hangi parti güçlüyse, sandığa o parti girer. 'Ben başka partiye oy vermem, babamın partisi, dedemin partisi.' der bu millet. Başka partiye oy verdiği zaman nereye savrulacak ? Örgüt dağılacak. Sadece CHP için değil, ülke için söylüyorum."