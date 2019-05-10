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Kosova, adını Guinness rekorlarına yazdırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 16:55 | Son Güncelleme

Çift kişilik kafayla top sektirme disiplininde rekor denemesine ev sahipliği yapan Kosova, adını Guinness rekorlarına yazdırdı.Top cambazları Agim Agushi ve Bujar Ajeti "çift kişilik kafayla top sektirme" kategorisinde "Guinness" rekoru kırdı ve topu havada tutmanın süresini 35 dakikayı çıkardı.

Çift kişilik kafayla top sektirme disiplininde rekor denemesine ev sahipliği yapan Kosova, adını Guinness rekorlarına yazdırdı.
Top cambazları Agim Agushi ve Bujar Ajeti "çift kişilik kafayla top sektirme" kategorisinde "Guinness" rekoru kırdı ve topu havada tutmanın süresini 35 dakikayı çıkardı. Agim Agushi ve Bujar Ajeti, 2015 yılının 30 dakika 11 saniye rekorunu geçerek, 35 dakikalık yeni bir rekora imza attı.
Kosova kamuoyunda büyük ilgi uyandıran bu rekor denemesi Priştine Üniversitesi kampüsünde yer alan ulusal kütüphane platosunda düzenlendi. Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdırmak için sahneye çıkan Agim Agushi ve Bujar Ajeti, kafayla sektirdikleri topu 35 dakika havada tutmayı başardı.
Bu başarıya, Priştine Üniversitesi Rektörü Marjan Dema, Kosova Spor Federasyonları Başkanları, öğretim görevlileri, Arnavutluk’tan gelen spor yetkilileri tanıklık etti. Rektör Dema, bu ilgin spor faaliyetinin Priştine Üniversitesi "Hasan Priştine" Beden Eğitimi ve Spor Fakültesi tarafından organize edilmesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, iki sporcunun da eskiden bu üniversitenin öğrencileri olmalarının olaya farklı bir boyut kazandırdığını kaydetti.
Güneşli fakat rüzgarlı bir günde jüri karşısında ter döken Kosovalı sporcular, dünya çapında bir başarıya imza atmış olmalarından büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.
Rekorun kırılmasının ardından konuşan Agim Agushi, Kosova’yı bu güzel başarıyı armağan etmelerinden dolayı gurur duyduğunu belirterek "Çok çalıştık, mutlaka yeni bir rekor için kendimiz hazırladık. Başaracağımıza inandık” dedi.
Rüzgarın muhalefetiyle karşılaştıklarını ancak başardıklarını kaydeden Agushi, birkaç yıl sonra yeni bir rekor denemesi yapacaklarını da sözlerine ekledi.
Bujar Ajeti de “dünya cesaret edenlere aittir” söylemini hatırlatarak Guinness Rekorlar Kitabı’na adlarını yazdırabilmek için cesaret göstermeleri zorunda kaldıklarını belirtti. Avusturya’da yaşamasına rağmen, ikili olarak ciddi hazırlık yaptıklarını kaydeden Ajeti, Kosova’nın Guinness’te yer almasından dolayı mutlu ve gururlu olduğunu ifade etti. Çift kişilik kafayla top sektirme disiplinindeki rekor denemesi Guinness’in belirlediği jüri tarafından dikkatle takip edildi.

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