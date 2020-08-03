HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kosova Başbakanı da Corona Virüsü Salgınına Yakalandı

Kosova Başbakanı da Corona Virüsü Salgınına Yakalandı

03.08.2020 14:11 | Son Güncelleme

Kosova Başbakanı Avdullah Hoti, Corona virüsü salgınına yakalandığını açıkladı

Kosova Başbakanı da Corona Virüsü Salgınına Yakalandı

Kosova Başbakanı Avdullah Hoti, Corona virüsü salgınına yakalandığını açıkladı. Kendisine ait Facebook hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Hoti, Corona virüsü testinin pozitif çıktığını belirtti.

Temmuz ayı başında Kosova Başbakanlığı görevini üstlenen Hoti, kendisini 14 gün boyunca karantinaya alacağını ve bu sürede evinden çalışmaya devam edeceğini belirtti. Başbakan hafif bir öksürük dışında bir hastalık belirtisinin olmadığını söyledi.

Yaklaşık 1,8 milyon kişinin yaşadığı Kosova’da şu ana kadar 9 bine yakın vaka görülürken 249 kişi de hayatın kaybetti.

Hoti hükümeti ülkede salgına karşı yeterli tedbirleri almamakla eleştiriliyor. Kosova’da son olarak dün Corona virüsü salgını nedeniyle 13 kişinin öldüğü açıklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
53 yıl önce birbirlerinden ayrılan kız kardeşleri koronavirüs buluşturdu53 yıl önce birbirlerinden ayrılan kız kardeşleri koronavirüs buluşturdu
YKS sonuçları açıklandı mı? İşte YKS sonuçları 2020!YKS sonuçları açıklandı mı? İşte YKS sonuçları 2020!

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Benzin döküp kendini yaktı

Korkunç olay! Benzin döküp kendini yaktı

Fransız gazeteden dikkat çeken Erdoğan haberi: İntikam alıyor

Fransız gazeteden dikkat çeken Erdoğan haberi: İntikam alıyor

Yeni takımı duyanları şaşkına çevirdi

Yeni takımı duyanları şaşkına çevirdi

Rekor altın fiyatlarında yeni hafta!

Rekor altın fiyatlarında yeni hafta!

Dünyaca ünlü model saldırıya uğradığını iddia etmişti! Yeni gelişme

Dünyaca ünlü model saldırıya uğradığını iddia etmişti! Yeni gelişme

Endişelendiren görüntü! Taksim'i değnekçiler işgal etti

Endişelendiren görüntü! Taksim'i değnekçiler işgal etti

İlginizi Çekebilir

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

Yunanistan: Türkiye'yle diyaloğa hazırız

Yunanistan: Türkiye'yle diyaloğa hazırız

DSÖ'den dünyayı korkutan açıklama! Açık açık söyledi

DSÖ'den dünyayı korkutan açıklama! Açık açık söyledi

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Diğer Haberler
53 yıl önce birbirlerinden ayrılan kız kardeşleri koronavirüs buluşturdu

53 yıl önce birbirlerinden ayrılan kız kardeşleri koronavirüs buluşturdu

Microsoft bu kez TikTok'un ABD kolu için harekete geçti

Microsoft TikTok'un ABD kolu için harekete geçti

İki lüks yolcu gemisinde koronavirüs tespit edildi

İki lüks yolcu gemisinde koronavirüs tespit edildi

Elon Musk’ın mekiği 'ilklerin uçuşu'nu tamamlayarak dünyaya döndü

Elon Musk’ın mekiği 'ilklerin uçuşu'nu tamamladı

Korkunç iddia: Ölümler üç kat düşük gösteriliyor!

Korkunç iddia: Ölümler üç kat düşük gösteriliyor!

Venezuela muhalefeti seçimlere katılmayacak!

Venezuela muhalefeti seçimlere katılmayacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.