Kosova Başbakanı da Corona Virüsü Salgınına Yakalandı

Kosova Başbakanı Avdullah Hoti, Corona virüsü salgınına yakalandığını açıkladı. Kendisine ait Facebook hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Hoti, Corona virüsü testinin pozitif çıktığını belirtti.

Temmuz ayı başında Kosova Başbakanlığı görevini üstlenen Hoti, kendisini 14 gün boyunca karantinaya alacağını ve bu sürede evinden çalışmaya devam edeceğini belirtti. Başbakan hafif bir öksürük dışında bir hastalık belirtisinin olmadığını söyledi.

Yaklaşık 1,8 milyon kişinin yaşadığı Kosova’da şu ana kadar 9 bine yakın vaka görülürken 249 kişi de hayatın kaybetti.

Hoti hükümeti ülkede salgına karşı yeterli tedbirleri almamakla eleştiriliyor. Kosova’da son olarak dün Corona virüsü salgını nedeniyle 13 kişinin öldüğü açıklandı.

