Kosova Başbakanı Haradinaj istifa etti

Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj görevinden istifa ettiğini açıkladı. Muhafazakar siyasetçi kararını başkent Priştine'de yaptığı özel basın toplantısıyla duyurdu.

Haradinaj istifa kararına gerekçe olarak Lahey'deki savaş suçları mahkemesi tarafından şüpheli sıfatıyla çağrılmasını gösterdi.

Mahkemenin kararına saygı duyduğunu belirten Haradinaj, sorgu sırasında "başbakan değil sade bir Kosova vatandaşı” olarak yer almak istediğini söyledi.

Kosova Savaşı (1998-1999) sırasında paramiliter Kosova Kurtuluş Ordusu'nun (UÇK) yerel komutanlarından biri olarak görev yapan Haradinaj hakkında savaş suçu şüphesi bulunuyor. Haradinaj daha önce 2008 ve 2012 yıllarında Hollanda'nın Lahey kentindeki Birleşmiş Milletler Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından sorgulanmış ancak delil yetersizliği nedeniyle suçlu bulunmamıştı.

Bu kez Haradinaj'ı üçüncü kez sorgu için davet eden, 2017 yılında kurulan ve Arnavut paramiliter UÇK üyeleri tarafından Sırplara yönelik işlenmiş suçlara bakan Kosova Uzman Daireleri ve Uzman Savcılık Ofisi.

Ocak ayından beri sorgulamalar sürerken Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, Parlamento Başkanı Kadri Veseli ve Haradinaj'ı kapsayan bir iddianamenin hazırlanması gündemde.

Gelecek hafta savcının sorularını yanıtlayacak olan Haradinaj, Eylül 2017'den beri Kosova'nın başbakanlığını yapıyordu.

DW, dpa / EC, DA

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