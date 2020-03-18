Kosova Başbakanı, İçişleri Bakanı'nı koronavirüsle ilgili 'panik yaydığı' gerekçesiyle görevden aldı

Kosova Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Veliu'nun yerel bir televizyona yaptığı açıklamada, "olağanüstü hal ilanı konusunda Kosova Cumhuriyeti Başbakanının tutumuna karşı olduğu" ve "Kovid-19'dan etkilenenlerin sayısının her saat arttığını söyleyerek panik yaydığı" belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Başbakan Kurti, Kovid-19 ile enfekte olan insanların sayısının saatten saate arttığı yönünde Sağlık Bakanlığı veya Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün açıklamasının olmadığını ifade etti.

Kurti, tüm kamu idaresinin, koronavirüs hasarını en aza indirmek için her türlü çabayı gösterdiğini vurgulayarak, "Hükümet kabinesi üyeleri de dahil olmak üzere merkezi yönetim yetkilileri, hem kararlarda hem de açıklamalarında ihtiyatlı davranmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Veliu'nun "Belirgin bir liderlik eksikliği gösterdiğini ve mensubu olduğu hükümetin çalışmalarını baltaladığını" kaydeden Kurti, bu nedenle Veliu'yu görevden aldığını, hükümet ortağı olan Kosova Demokratik Birliğinin (LDK) Genel Başkanı İsa Mustafa'ya bildirdiğini aktardı.