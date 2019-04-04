HABER

Kosova Başbakanlığından Milli Savunma Bakanı Akar’ın ziyaretine ilişkin açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2019 20:24 | Son Güncelleme

Kosova Başbakanlığı Halkla İlişkiler Ofisi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Başbakan Ramush Haradinaj arasındaki görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği Priştine’de, Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj ile bir araya geldi.

Kosova Başbakanlığı Halkla İlişkiler Ofisi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Başbakan Ramush Haradinaj arasındaki görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği Priştine’de, Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj ile bir araya geldi. Görüşmede Bakan Akar’a Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar eşlik etti.
Görüşme ile ilgili olarak Kosova Başbakanlığı Halkla İlişkiler Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Akar ve Haradinaj’ın iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesini ele aldıkları, bu ilişkilerin ortak çıkardan olan tüm alanlarda daha ileriye taşınması imkanları üzerinde durdukları belirtildi.
Açıklamada, görüşmede NATO ilkeleri ve standartları uyarınca askeri doktrin ve tecrübe paylaşımının yapılmasının ele alındığı ve Haradinaj’ın Akar’ı NATO’nun kuruluşunun 70’inci yıl dönümü vesilesi ile kutladığı, Kosova’daki Barış Gücü KFOR bünyesinde görev yapan Türk askerinin, Kosova’da barış, güvenlik ve istikrarın tesis edilmesine sağladığı katkılarından dolayı da teşekkür ettiği kaydedildi.
Milli Savunma Bakanı Akar, Kosova ziyareti kapsamında yarın Prizren’de, 1999 yılından bu yana Kosova’da barış ve güvenliği sağlayan Türk askerini ziyaret edecek.

PARTNERÜnlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...Ünlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...
Seçilen meclis üyesinden, görevi hak etmediği gerekçesiyle istifa açıklamasıSeçilen meclis üyesinden, görevi hak etmediği gerekçesiyle istifa açıklaması
CHP'li Erkek: İmamoğlu'nun kazandığını hepimiz biliyoruzCHP'li Erkek: İmamoğlu'nun kazandığını hepimiz biliyoruz

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den son dakika seçim açıklaması

AK Parti'den son dakika seçim açıklaması

İstanbul'da 7 ilçedeki geçersiz oyların sayımı tamamlandı

İstanbul'da 7 ilçedeki geçersiz oyların sayımı tamamlandı

Annesinin sevgilisini paylaştı!

Annesinin sevgilisini paylaştı!

Abdülhamid Han'ın 142 yıllık hayali gerçekleşiyor

Abdülhamid Han'ın 142 yıllık hayali gerçekleşiyor

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki son durumu açıkladı!

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki son durumu açıkladı!

Büyükşehir Belediye Başkan adayı cezaevine girdi

Büyükşehir Belediye Başkan adayı cezaevine girdi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan Alparslan Türkeş paylaşımı

Ekrem İmamoğlu'ndan Alparslan Türkeş paylaşımı

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası! İBB'den yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

MHP, seçimin ardından kampa giriyor

MHP, seçimin ardından kampa giriyor

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.