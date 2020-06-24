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Kosova Cumhurbaşkanı Hakkında ‘‘Savaş Suçu’’ İddiası

24.06.2020 23:23 | Son Güncelleme

Lahey’deki Özel Savcılık, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı suç işlediğine dair maddelerin de yer aldığı bir iddianame hazırladı

Kosova Cumhurbaşkanı Hakkında ‘‘Savaş Suçu’’ İddiası

Kosova’da 1998-1999 yılları arasında Sırp iktidarına karşı yaşanan ayaklanma sırasında işlenen suçları inceleyen Lahey’deki Özel Savcılık, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı suç işlediğine dair maddelerin de yer aldığı bir iddianame hazırladı. İddianamede Taçi’nin 100 kadar cinayetten sorumlu olduğu öne sürüldü.

Lahey’de 2015’te kurulan Uzman Komisyonu, Kosova savaşı sırasında Sırbistan’a karşı bağımsızlık savaşı sürdüren güçlere önderlik etmişti. Mahkeme, o sırada işlendiği iddia edilen suçlarla ilgili davalara bakıyor.

"İddianame uzun bir soruşturma sonucu hazırlandı"

Savcının ofisinden yapılan açıklamada iddianamenin 24 Nisan’da çıkartıldığı ancak özel mahkemenin çalışmasına gölge düşürme ve engel olma çabaları nedeniyle normalde olması gerekenden erken yayınlandığı bildirildi. Suçlamaların kanıtlanmadığı belirtilen açıklamada iddianamenin hala bir ön duruşma hakimi tarafından onaylanması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada ‘‘İddianame uzun süren bir soruşturmanın ve Özel Savcılık Ofisi’nin tüm suçlamaları makul şüpheye mahal bırakmayacak şekilde kanıtlayabileceği konusundaki kararlılığının sonucu olarak hazırlanmıştır’’ denildi.

Savcılık, hakkında suçlama yapılan isimlerden bir diğerinin de Kosova meclisi eski başkanı Kadri Veseli olduğunu bildirdi. Taçi ve Veseli Kosova Özgürlük Ordusu’nun üst düzey komutanlarıydı. Her iki isim de 1990’lardaki çatışmalarda savaş suçu işledikleri suçlamalarını daha önce reddetmişti. Savcılık yapılan suçlamaların ayrıntılarını açıklamadı.

Savcılık ayrıca Taçi ve Veseli’nin yargı karşısına çıkmamak, Mahkeme’nin kurulmasını sağlayan yasayı kaldırmak ve mahkemenin çalışmalarını engellemek için gizli bir kampanya yürüttüklerini öne sürdü.

Washington seyahati iptal edildi

Taçi’den henüz suçlamalarla ilgili açıklama gelmedi. Ancak Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada Taçi’nin Sırbistan’la ilişkilerin normalleşmesi için ABD aracılığıyla yürütülecek görüşmeler kapsamında Cumartesi günü için planlanan Washington seyahatinin iptal edildiği belirtildi. Avrupa Birliği her iki ülkenin de üyeliği için ilişkilerinin normalleşmesi koşulunu öne sürüyor. Kosova kanunlarına göre kurulan Uzmanlar Komisyonu’nda uluslararası hakimler ve savcılar görev alıyor.

Kosova savaşı nasıl sona erdi?

Kosova Kurtuluş Ordusu hakkındaki suçlamalar ilk olarak 2011 yılında Avrupa Konseyi’ne bağlı insan hakları dairesi tarafından ortaya atılmış ve 1998-1999 yılları arasındaki çatışmalarda Kosova Kurtuluş Ordusu’na bağlı gerillalar sivil Sırplar’ı ve Arnavut kökenli siyasi rakiplerini öldürmekle suçlanmıştı.

Kosova Savaşı, 78 gün süren NATO bombardımanının ardından sona ermiş, ancak 10 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. NATO Barış Gücü askerleri savaşın ardından hala Kosova’da görev yapıyor.

Bugün Kosova’nın önde gelen siyasetçilerinin çoğu bu savaşta aktif şekilde yer almıştı.

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