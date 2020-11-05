Kosova Cumhurbaşkanı Savaş Suçundan Yargılanacak

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taci, savaş suçu işlediği gerekçesiyle kendisine dava açıldığının doğrulanmasının ardından görevinden istifa etti.

Bugün Kosova’nın başkenti Priştine’de gazetecilere konuşan Cumhurbaşkanı Taci “devletin onurunu koruma amacıyla” istifa ettiğini söyledi.

Hollanda’da, Lahey’de beş yıl önce kurulan mahkemenin savcıları Taci’yi 1998-1999 yılları arasında Sırplar’la savaşta yaklaşık 100 sivilin ölümünden sorumlu tutuyor. Yerel basına göre, suçlamaları reddeden Taci, Avrupa Birliği’nin Kosova’daki temsilcilik ofisine götürüldü ve buradan da hakim karşısına çıkması beklenen Lahey’e gitmesi bekleniyor.

Meclis başkanı cumhurbaşkanlığına vekalet edecek

Meclis Başkanı Vjosa Osmani, Taci’nin görevini vekaleten yürütecek.

Sırp güçlerle yaşanan ve Kosova’nın on yıl sonrasında bağımsızlığını ilan ettiği savaşta işlenen suçlarla ilgili davayı yürüten mahkeme Kosova yasaları çerçevesinde hareket ediyor ancak uluslararası hakim ve savcılardan oluşuyor.

Uluslararası Af Örgütü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada davanın geldiği noktanın, yıllar önce kendilerinin ve yakınlarının yaşadıklarıyla ilgili hala adalet bekleyenler için bir umut ışığı olduğu savunuldu.