Kosova Cumhurbaşkanı Savaş Suçundan Yargılanacak

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taci, savaş suçu işlediği gerekçesiyle kendisine dava açıldığının doğrulanmasının ardından görevinden istifa etti.
Bugün Kosova’nın başkenti Priştine’de gazetecilere konuşan Cumhurbaşkanı Taci “devletin onurunu koruma amacıyla” istifa ettiğini söyledi.
Hollanda’da, Lahey’de beş yıl önce kurulan mahkemenin savcıları Taci’yi 1998-1999 yılları arasında Sırplar’la savaşta yaklaşık 100 sivilin ölümünden sorumlu tutuyor. Yerel basına göre, suçlamaları reddeden Taci, Avrupa Birliği’nin Kosova’daki temsilcilik ofisine götürüldü ve buradan da hakim karşısına çıkması beklenen Lahey’e gitmesi bekleniyor.
Meclis başkanı cumhurbaşkanlığına vekalet edecek
Meclis Başkanı Vjosa Osmani, Taci’nin görevini vekaleten yürütecek.
Sırp güçlerle yaşanan ve Kosova’nın on yıl sonrasında bağımsızlığını ilan ettiği savaşta işlenen suçlarla ilgili davayı yürüten mahkeme Kosova yasaları çerçevesinde hareket ediyor ancak uluslararası hakim ve savcılardan oluşuyor.
Uluslararası Af Örgütü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada davanın geldiği noktanın, yıllar önce kendilerinin ve yakınlarının yaşadıklarıyla ilgili hala adalet bekleyenler için bir umut ışığı olduğu savunuldu.
Eski bir Kosova Kurtuluş Ordusu generali olan Taci kendisine karşı yapılan suçlamalarla ilgili görüşmek üzere Temmuz ayında savcılarla biraraya gelmişti.
Taci’nin partisi Kosova Demokratik Partisi’nin başkanı Kadri Veseli ile meclis üyelerinden Recep Selimi de duruşma sürecinde Lahey’de bulunacaklarını söyledi.
Mahkemeden yapılan açıklamada Kosova Kurtuluş Ordusu’nun eski sözcüsü ve siyasetçi Yakup Krasniki’nin de tutuklanarak insanlık suçu ve savaş suçlarından yargılanmak üzere Lahey’e götürüldüğü belirtildi.