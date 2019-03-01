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Kosova Cumhurbaşkanı: "Sırbistan ile toprak takası asla gerçekleşmeyecek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2019 16:55 | Son Güncelleme

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Sırbistan ile toprak takas etme fikrini şiddetle reddetti.Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da diğer Arnavut liderlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen diaspora zirve çalışmalarında yaptığı açıklamada Sırbistan ile toprak takas etme fikrini şiddetle redderek, "Sırbistan ile toprak takası asla gerçekleşmeyecek" dedi.Cumhurbaşkanı Thaçi, geçtiğimiz yıl Sırbistan’ın Presevo Vadisi’ni alıp karşılığında hiçbir şey vermeyeceği bir sınır düzeltmesi önermiş ve Sırbistan’ın bunu nasıl kabul edeceği konusunda da açıklama yapmamıştı.İki komşu ülke arasındaki gerginlikler Kosova’nın 1998-99 yıllarındaki bağımsızlık savaşı nedeniyle 78 gün süren bir NATO hava harekatı sonrasında sona ermişti.

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Sırbistan ile toprak takas etme fikrini şiddetle reddetti.
Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da diğer Arnavut liderlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen diaspora zirve çalışmalarında yaptığı açıklamada Sırbistan ile toprak takas etme fikrini şiddetle redderek, "Sırbistan ile toprak takası asla gerçekleşmeyecek" dedi.
Cumhurbaşkanı Thaçi, geçtiğimiz yıl Sırbistan’ın Presevo Vadisi’ni alıp karşılığında hiçbir şey vermeyeceği bir sınır düzeltmesi önermiş ve Sırbistan’ın bunu nasıl kabul edeceği konusunda da açıklama yapmamıştı.
İki komşu ülke arasındaki gerginlikler Kosova’nın 1998-99 yıllarındaki bağımsızlık savaşı nedeniyle 78 gün süren bir NATO hava harekatı sonrasında sona ermişti. Daha sonra Birleşmiş Milletler (BM) tarafından idare edilen Kosova 2008 yılında Sırbistan’ın tanımadığı bağımsızlığını ilan etmişti.
Avrupa Birliği (AB), Sırbistan ve Kosova’ya bloğa katılma şansı olması durumunda ilişkilerini normalleştirmeleri gerektiğini söyledi. Özellikle Kosova’nın kuzey Mitrovica’sı için Sırbistan’ın Presevo Vadisi olmak üzere Sırbistan ve Kosova’daki bazı yetkililer toprak takası önerdi
AB himayesinde 2011’de başlayan Kosova-Sırbistan müzakereleri, Priştine’nin Sırp ve Bosnalı mallar için yüzde 100’lük bir ithalat tarifesi koyma kararının ardından Belgrad’ın egemenliğini tanıması ve uluslararası örgütlere katılmalarını engellemesinden vazgeçinceye kadar gerginlik içinde geçmişti. Belgrad, tarife iptal edilene kadar müzakerelerde daha fazla yer almayacağını söylemişti.

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