Kosova Cumhurbaşkanı Taçi istifa etti

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, Lahey'deki Kosova Özel Mahkemesi'nin hakkındaki savaş suçları iddianamesini kabul etmesinin ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Lahey'deki Kosova Özel Savcılığı tarafından, geçen Haziran ayında hakkında hazırlanan iddianamenin Kosova Özel Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından bir basın toplantısı düzenleyerek istifasını duyuran Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, "Mahkeme karşısına Cumhurbaşkanı olarak çıkmayacağım. Devletimin bağımsızlığını korumak için bugün istifa ediyorum" dedi.

Kosova'nın Sırbistan'a karşı yürüttüğü bağımsızlık savaşı esnasında 1998-1999 yıllarında, Kosovalı Arnavutların gayriresmi ordusu olan UÇK saflarında (Kosova Kurtuluş Ordusu) savaşan Taçi ile birlikte şu na Kosova siyasetinde önemli rol oynayan bazı başka isimler de Lahey'de yargılanacak.

PDK Genel Başkanı da yargılanacak

Bunlar arasında, görevinden istifa eden Taçi'nin partisi PDK'nın (Demokratik Kosova Partisi) Genel Başkanı Kadri Veseli de bulunuyor. Veseli de partisinin resmi internet sayfasından yayınlanan mesajında, hakkındaki suçlamalara yanıt vermek için derhal Lahey'e gideceğini ifade etti.