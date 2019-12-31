Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, Arnavutluk ile sınırların kaldırılmasını istiyor

PRİŞTİNE (AA) - Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Arnavutluk ile aralarındaki sınırın ve her türlü sınır engelinin kaldırılması çağrısında bulundu.

Thaçi, Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, 2019'da Kosova'da ve bölgede yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Kosova'da 6 Ekim'de yapılan erken genel seçimin ardından hükümeti kurma görevini vermek üzere seçimin kazananı Kendin Karar Al Hareketi Genel Başkanı Albin Kurti'yi 3 kez davet ettiğini anımsatan Thaçi, Kurti ile 6 Ocak'ta buluşacaklarını ifade etti.

Sırbistan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın girişimleriyle başlatılan "Küçük Schengen" inisiyatifini de değerlendiren Thaçi, Kosova'nın söz konusu oluşumdaki diğer ülkelerle eşit olarak değerlendirilmediğini ve bu nedenle de ilk toplantıya çağrılmadığını hatırlattı.

Thaçi, Kosova'nın bölgesel inisiyatifler kapsamında ikili anlaşmalar imzalamaya hazır olduğunu vurgulayarak, ancak bu anlaşmaları Kosova'nın bağımsız ve egemen bir ülke olarak tanınması koşuluyla imzalayabileceklerini kaydetti.